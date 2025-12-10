Jorginho analisou o desempenho do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, nesta quarta-feira (10), no Estádio Ahmad bin Ali, e destacou a dificuldade do confronto e a necessidade de adaptação para garantir a classificação às semifinais da Copa Intercontinental. O jogador afirmou, ainda, que o elenco ainda não projeta um eventual duelo contra o PSG, e tem o foco voltado para o Pyramids, do Egito.

O Mais Querido encontrou dificuldades na etapa inicial, quando o time mexicano controlou mais ações ofensivas e impôs intensidade. Jorginho ressaltou que não há partidas simples no Mundial, e o time precisou corrigir posicionamentos para melhorar o desempenho no segundo tempo.

— Você chega nesse nível, e nesse nível não tem jogo fácil. Quem acha que vai chegar e ganhar fácil, futebol hoje em dia não tem mais essa de entrar e saber quem vai ganhar. Mais uma vez hoje um jogo bem difícil, com uma equipe muito boa, bem preparada, que nos colocou em dificuldade no primeiro tempo e depois conseguimos ajustar algumas coisas e acredito que fomos melhores no segundo tempo. Encontramos um gol, e é importante quando você não está no seu melhor dia, quando o outro time está um pouco melhor, você encontrar a maneira de marcar, de ganhar o jogo. No fim das contas, acredito que a gente mereceu a vitória, mas foi um bom jogo — declarou ao Grupo Globo.

Questionado sobre uma possível expectativa para enfrentar o PSG na final, o ítalo-brasileiro afirmou que o foco imediato é o duelo de sábado (13) contra o Pyramids.

— Acredito que não, porque hoje foi mais uma prova que quem está aqui merece, e com certeza todos são equipes qualificadas. A gente precisa conhecer bem o Pyramids e que com certeza vai ser um jogo difícil. E a gente precisa estar preparado para, sim, depois pensar no próximo — disse.

Jorginho também comentou o nível físico da equipe, destacando que o grupo tem conseguido manter intensidade mesmo na reta final da temporada.

— Claro que você sente, mas acredito que a gente está bem preparado. E demonstrou. No segundo tempo, acredito eu, correndo mais que eles, que eles também correm muito, colocam muita intensidade, então acredito que a gente subiu, conseguiu subir de nível, a essa altura do ano no segundo tempo — então é porque a equipe está bem, encaixando as coisas que a gente prepara, que a gente modifica durante o jogo, acredito que foi um bom jogo da nossa parte — concluiu.

O Flamengo volta a treinar nesta quinta-feira (11), em Doha, com preparação voltada para a semifinal de sábado (13), novamente no Ahmad bin Ali. A equipe busca vaga na decisão contra o Paris Saint-Germain, campeão europeu, na próxima quarta-feira (17).

