Aos 24 anos, Erik, ex-Internacional, vive um dos momentos mais marcantes da carreira. O brasileiro, que recentemente se naturalizou cidadão dos Emirados Árabes Unidos, se prepara para disputar seu primeiro Mundial de Clubes da FIFA defendendo as cores do Al-Ain. O desafio já começa em alto nível: a equipe estreia contra a Juventus, da Itália, e enfrentará ainda o atual campeão europeu Manchester City e o Wydad Casablanca, do Marrocos, no Grupo G da competição.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Erik falou com entusiasmo sobre a chance de encarar gigantes do futebol mundial logo na fase de grupos.

— Eu vejo isso como algo maravilhoso, a oportunidade de realizar um sonho. Achei incrível jogar contra um dos maiores times do mundo e também contra a Juventus — afirmou o atacante.

Confira a entrevista completa do jogador Erik, do Al Ain

Inspiração em Marrocos e confiança em surpresas

Apesar do grupo ser considerado um dos mais difíceis da competição, Erik mostra confiança no potencial do Al-Ain e se inspira em campanhas históricas para manter a esperança viva.

— Eu busco visualizar equipes como o Marrocos na última Copa do Mundo, onde caíram num grupo difícil, mas se classificaram e chegaram à semifinal — revelou.

Erik com o troféu de campeão (Foto: Arquivo pessoal)

O atacante também destacou como o formato da competição permite a possibilidade de zebras e resultados inesperados.

— Em 90 minutos, se tem um jogador expulso ou se faz um gol primeiro, é possível ganhar ou arrancar o empate. Isso é bem legal para os times de menor expressão — completou.

Mundial como vitrine internacional

Para Erik, o Mundial representa não apenas um sonho realizado, mas também uma vitrine importante. A estreia diante da Juventus será uma grande chance de mostrar seu futebol em alto nível, com olhares voltados para sua performance não só por clubes, mas também por seleções.

Com adversários como Manchester City e Juventus no caminho, Erik terá a oportunidade de provar seu valor no cenário internacional e, quem sabe, dar um salto ainda maior em sua carreira — dentro ou fora do futebol árabe.