O América do México tem neste sábado (31), em Los Angeles, a chance de garantir sua presença no Mundial de Clubes da Fifa. A equipe mexicana encara o LAFC, dos Estados Unidos, em duelo que vale a última vaga para a edição de 2025 do torneio internacional. A bola rola às 23h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo SporTV e pela CazeTV. O vencedor integrará o Grupo D, ao lado de Chelsea, Flamengo e Espérance, da Tunísia.

Sob o comando do técnico brasileiro André Jardine, o América vive sua fase mais vitoriosa nos últimos anos. Atual tricampeão da Liga MX, com quatro finais e três títulos consecutivos desde 2022, o clube agora mira o cenário global. Jardine, que já conquistou seis troféus pelo time e é o treinador mais vitorioso da história do América, projeta um novo feito para sua carreira e para o clube.

André Jardine comemora um dos títulos do América-MEX com os jogadores no Estádio Azteca (Divulgação)

- Cada título e cada final tem sua história, e vamos encarar este jogo como mais uma decisão. Esse confronto transcende rivalidades locais. Pode levar o América a um patamar internacional, algo que o clube merece há muito tempo - afirmou André Jardine.

América disputa com LAFC por uma vaga no grupo do Flamengo

O adversário do América é o Los Angeles FC, que conta com nomes experientes como Hugo Lloris e Olivier Giroud, campeões mundiais com a França em 2018, e terá a vantagem de jogar em casa. A vaga surgiu após uma particularidade do regulamento: o León, campeão da Concachampions, pertence ao mesmo grupo empresarial do Pachuca - já classificado - e, por isso, foi impedido de participar do Mundial. O América herdou a vaga por ser o time com melhor posição no ranking da Fifa entre os clubes da Concacaf ao final da edição 2024 do torneio.

O clube que avançar, entrará no grupo do Flamengo e enfrentará o Chelsea na estreia do Grupo D no dia 16 de junho, em Atlanta.

