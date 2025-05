Los Angeles FC e América do México se enfrentam em duelo válido pela play-in da Fifa, que define a equipe que ocupará uma vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes. A partida acontece neste sábado (31), no BMO Stadium, em Los Angeles, (EUA), às 23h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da Cazé TV.

Giroud, atacante do LAFC (Foto: Reprodução/X)

Com a exclusão do León, que infringiu o regulamento da Fifa para o Mundial de Clubes, o Los Angeles FC ganhou o direito de disputar o play-in. O time dos Estados Unidos foi derrotado pelo clube mexicano na final da Liga dos Campeões da Concacaf. O título da edição de 2023 deu a vaga ao León, que terminou excluído do torneio da Fifa.

Agora, o Los Angeles FC, que está invicto há oito partidas, tenta participar do Mundial de Clubes pela primeira vez.

Time titular do América do México na decisão do Campeonato Mexicano (Foto: Reprodução/X)

Do outro lado, o América do México ganhou o direito de disputar a vaga por ser o time da Concacaf que está fora do Mundial mais bem colocado no ranking da Fifa. O clube dirigido por André Jardine foi vice-campeão do Campeonato Mexicano em 2025 e busca a chance de participar do Mundial de Clubes depois de nove anos.

Tudo sobre o jogo entre Los Angeles FC e América do México pelo Play-in do Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Los Angeles FC x América do México

Play-in - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Sábado, dia 31 de maio, às 23h30 (de Brasília)

📍 Local: BMO Stadium, em Los Angeles, (EUA)

👁️ Onde assistir: Cazé TV (YouTube)

🟨 Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio - Brasil (árbitro); Bruno Boschilia - Brasil e Bruno Raphael Pires - Brasil (auxiliares); Ramon Abatti Abel - Brasil (quarto árbitro)

📺 VAR: Nicolas Gallo - Colômbia (VAR) e Tatiana Guzman - Nicarágua (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Los Angeles FC (Técnico: Steven Cherundolo)

Hugo Lloris; Sergi Palencia, Eddie Segura; Aaron Long e Artem Smolyakov; Igor Jesus, Marco Delgado e Frankie Amaya; Nathan Ordaz, Jeremy Ebobisse e Denis Bouanga.

❌ Desfalques: - Lorenzo Dellavalle e Odin Holm

❓ Dúvidas: -

América do México (Técnico: André Jardine)

Luis Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres e Cristian Borja; Erick Sánchez, Jonathan dos Santos e Álvaro Fidalgo; Alejandro Zendejas, Víctor Dávila e Henry Martín.

❌ Desfalques: Igor Lichnovsky

❓ Dúvidas: -

