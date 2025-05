A Fifa anunciou, nesta sexta-feira, uma parceira com a Agência Anti-Doping dos Estados Unidos para o Mundial de Clubes. O órgão estadunidense vai auxiliar a entidade a fiscalizar possíveis casos de doping entre os atletas dos 32 clubes que participam da competição.

continua após a publicidade

A responsabilidade da testagem de atletas que disputam o Mundial de Clubes é a Fifa, que contará com o apoio da agência. O órgão dos Estados Unidos vai ceder oficiais de controles de doping o plano de distribuição de testes anti-doping no torneio.

Agência Anti-Doping dos Estados Unidos e Fifa terão parceria no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

— Estamos entusiasmados em fornecer testes de padrão ouro e suporte à Fifa e seus atletas enquanto eles se preparam e competem na primeira Copa do Mundo de Clubes realizada nos EUA. Esses atletas são os melhores em seu esporte e merecem o melhor quando se trata de esporte limpo e justo — disse o CEO da Agência Anti-Doping dos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Simulador do Mundial de Clubes é no Lance! Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

Doping nas Eliminatórias

Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a Fifa puniu dois jogadores depois da realização de testes anti-doping. Erick Alejandro Rivera, de El Salvador, e Sabri Ali Mohamed, do Djibuti, foram suspensos do futebol por três anos.

Erick Alejandro foi afastado pela utilização de um esteroide anabolizante, chamado de clostebol. No caso de Ali Mohamed, a Fifa encontrou testosterona administrada exogenamente em seu corpo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A Fifa não quer que casos deste tipo se repitam na disputa do Mundial de Clubes. O torneio começa no dia 14 de junho e se encerra no dia 13 de julho. Com 32 equipes, será a maior competição intercontinental de clubes do mundo.

Laboratório anti-doping (Foto: Reprodução)

— É um prazer trabalhar com a Organização Nacional Antidoping dos Estados Unidos, que auxiliará a Fifa na implementação de um programa antidoping robusto na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Estamos ansiosos para colaborar com e garantir um torneio limpo — disse Emilio García Silvero, Diretor Jurídico e de Conformidade da FIFA.