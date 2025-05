O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio vai apitar América do México e Los Angeles FC, jogo que irá decidir o último integrante do grupo do Flamengo no Mundial de Clubes. A partida acontece no dia 31 de maio, às 23h30 (horário de Brasília). Os auxiliares serão Bruno Boschilla e Bruno Pires, Ramon Abatti Abel será o 4° árbitro.

Publiação de Ramon Abatti Abel confirmando presença na partida (Foto: Reprodução/Instagram)

No dia 14 de abril, a Fifa divulgou a lista de árbitros para o Mundial de Clubes. Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel foram os brasileiros presentes na lista. 35 juízes de 33 nacionalidades foram selecionados. Brasil, Argentina e França foram os países com mais representantes, dois cada.

Árbitros selecionados para o Mundial

Omar Al Ali - Emirados Árabes Unido Ramon Abatti Abel - Brasil Omar Al Ali - Emirados Árabes Unidos Ivan Barton - El Salvador Djahane Beida - Mauritânia Juan Gabriel Benitez - Paraguai Espen Eskas - Noruega Alireza Faghani - Austrália Salman Falah - Catar Yael Falcon Pérez - Argentina Drew Fischer - Canadá Cristian Garay - Chile Mustapha Ghorbal - Argélia Mutaz Ibrahimi - Jordânia Campbell-Kirk Kawana-Waugh - Nova Zelândia Istvan Kovacs - Romênia Francois Letexier - França Ma Ning - China Danny Makkelie - Holanda Szymon Marciniak - Polônia Said Martinez - Honduras Jean Jacques Ndala - RD Congo Glenn Nyberg - Suécia Mario Ortiz - Guatemala Tori Penso - Estados Unidos César Ramos - México Wilton Pereira Sampaio - Brasil Issa Sy - Senegal Ilgiz Tantashev - Uzbequistão Anthony Taylor - Inglaterra Gustavo Tejera - Uruguai Facundo Tello - Argentina Clement Turpin - França Jesus Valenzuela - Venezuela Slavko Vincic - Eslovénia Felix Zwayer - Alemanha

Além desse jogo, o árbitro brasileiro também apitará a partida entre Uruguai x Venezuela, pela 15ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Pertencente à Federação Goiana de Futebol, Wilton Pereira Sampaio foi um dos representantes brasileiros na Copa do Mundo de 2022, quando apitou quatro jogos, incluindo o confronto entre Inglaterra e França pelas quartas de final da competição. Ele também já foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro em 2012. Wilton faz parte do quadro da Fifa desde 2013.