Com apenas duas semanas para o início do Mundial de Clubes, o Flamengo ainda disputa uma partida do Brasileirão antes de viajar para os Estados Unidos. Alex Sandro, um dos principais destaques do Rubro-Negro em 2025, falou à Fifa sobre os objetivos e metas do Flamengo na competição.

Alex Sandro em treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— O Flamengo sempre tem o objetivo de fazer o melhor em qualquer competição que entra. Esse sempre é o nosso objetivo, de entrar nas competições, chegar ao fundo para ser campeão e vamos fazer o nosso melhor. Esse nosso melhor vai ver até onde a gente vai chegar — explicou.

Alex Sandro é dos atletas mais experientes do elenco Rubro-Negro. O lateral-esquerdo de 34 anos jogou no continente europeu por mais de uma década defendendo o Porto e a Juventus e conhece bem a qualidade das equipes europeias. Os dois times se classificaram para o Mundial de Clubes e podem encontrar o Flamengo nas fases de mata-mata.

Alex Sandro, do Flamengo, comemora gol que encaminhou vaga na final da Copa do Brasil (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

— Em todos estamos super empolgados para esse momento. Acho que tem vários jogadores aqui que ainda não vivenciaram jogar contra grandes equipes, principalmente europeias. Então isso vai ser uma grande chance para eles, vivenciar esse tipo de sensação. Então, realmente, nesse campeonato a gente vai conseguir ver isso. A minha expectativa é grande — falou.

Alex Sandro na temporada

Alex Sandro vive um grande momento com a camisa do Flamengo. O lateral-esquerdo é titular absoluto da equipe comandada por Filipe Luís. Nos 18 jogos que disputou, foi titular em 16 e teve um ótimo desempenho, especialmente na parte defensiva. Foram 12 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas nos jogos em que Alex Sandro atuou.

Alex Sandro e Danilo durante partida da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A regularidade de Alex Sandro levou o jogador a ser convocado por Dorival Junior em sua última lista como treinador da Seleção. Carlo Ancelotti, que vai estrear no comando da seleção brasileira no dia 5 de junho, convocou o lateral-esquerdo em sua primeira lista como treinador da seleção brasileira. Alex Sandro já tem 40 jogos defendendo o Brasil e pode ampliar sua marca em junho.

Confrontos do Flamengo no Mundial de Clubes

📅 Segunda-feira, 16 de junho

🌍 Flamengo x Espérance (Tunísia)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Sexta-feira, 20 de junho

🌍 Flamengo x Chelsea (Inglaterra)

⚽ Grupo D

🕐 15h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Terça-feira, 24 de junho

🌍 Flamengo x Club América (México) ou Los Angeles FC (EUA)

⚽ Grupo D

🕐 22h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando