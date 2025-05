A menos de dois dias da decisão pela vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes, o América do México prestou solidariedade a um de seus atletas mais importantes do elenco. Nos últimos dias, alguns veículos de imprensa publicaram notícias sobre uma possível denúncia contra Luis Ángel Malagón. As publicações indicaram que o goleiro foi acusado de agressão por sua esposa.

Na quarta-feira (28), o goleiro, que também defende a seleção mexicana, se pronunciou sobre o assunto. Ao lado de sua esposa, que está grávida, Luis Ángel gravou um vídeo rebatendo as notícias da imprensa do México.

— Olá, americanistas, espero que esteja tudo bem. Este vídeo é para agradecer e informar que estamos muito bem, melhores do que nunca, esperando a chegada da nossa filha. Tristes pela difamação que fizeram sobre mim, mas ao final do dia são coisas que não se decidem. Um forte abraço e agradeço novamente à diretoria, aos meus companheiros e à comissão técnica por sempre me apoiarem — disse o goleiro.

Assim como o goleiro, o América do México se manifestou sobre as alegações da imprensa e saiu em defesa de seu atleta.

— Foi de uma baixeza por parte de alguns falsos jornalistas em inventar "assuntos" sobre o relacionamento de nosso goleiro com sua parceira. O objetiva dessa informação falsa foi distrair a equipe antes da partida de sábado em que tentaremos nos classificar para o Mundial de Clubes da Fifa. Agora é evidente que existe uma pessoa que está muito incomodada pela oportunidade que o América e o LAFC têm para participar do Mundial de Clubes — diz trecho do comunicado publicado pelo clube mexicano em sua rede social.

José Luis Malagón, goleiro do América do México (Foto: Reprodução / X)

Malagón está no América do México desde 2023 e é titular absoluto do clube desde a sua estreia. Até o momento, o goleiro tem 113 jogos pelo clube mexicano e nove pela seleção do México. Comandado pelo brasileiro André Jardine, fará a partida mais importante do ano pela vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes.

América do México x LAFC por vaga no grupo do Flamengo no Mundial

O confronto foi criado às pressas pela FIFA após a exclusão do Club León do torneio. O clube mexicano havia vencido o Los Angeles FC na final da Liga dos Campeões da Concacaf em 2023, mas foi desclassificado da competição em março.

A entidade então decidiu que o LAFC, como vice-campeão, enfrentaria o Club América, melhor ranqueado da Concacaf ainda fora do torneio, em uma partida única. Em caso de empate, o jogo será decidido na prorrogação.

A partida acontece neste sábado (31), em Los Angeles, no BMO Stadium. O jogo acontece às 23h30 pelo horário de Brasília e o vencedor fica com a vaga no Grupo D, que conta com Flamengo Espérance e Chelsea, no Mundial de Clubes.