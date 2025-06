Kompany admite gosto especial por Benfica x Bayern: ‘Memórias fantásticas’

Benfica e Bayern de Munique terão os caminhos cruzados pela terceira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa de 2025 nesta terça-feira (24). Em entrevista coletiva pré-jogo, o treinador bávaro Vincent Kompany respondeu perguntas em tom nostálgico; relembrou da versatilidade dos portugueses no último duelo entre as duas equipes e da amizade com um ex-companheiro de Manchester City, que atua pelas Águias atualmente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na expectativa do encerramento da primeira etapa da competição intercontinental, o técnico belga mencionou o confronto diante do Benfica na fase de liga da Champions League 2024/25. Na ocasião, o Bayern venceu por 1 a 0, em partida marcada pela força defensiva dos portugueses.

continua após a publicidade

— Eles foram muito compactos contra nós na Champions League, com um 5-3-2 (formação tática), tentando contra-ataques. Às vezes, nós os pressionamos. Contra o Boca, eles foram mais agressivos. Temos que nos preparar para ambos os cenários, ou até mais. Seja pressionando alto ou recuando, temos que estar preparados para todas as possibilidades — disse o belga.

Na análise, Kompany também ressaltou a capacidade de adaptação do time de Bruno Lage para diferentes cenários ao longo da partida. O jovem comandante pontuou que o Benfica até pode recuar as linhas de marcação contra o Bayern, que tende a jogar com maior posse de bola, mas também não duvida de uma imposição ofensiva encarnada durante a partida, como o clube faz no Campeonato Português.

continua após a publicidade

Além disso, a partida entre alemães e portugueses ainda marca o reencontro entre velho conhecidos: Kompany volta a dividir os gramados com Nicolás Otamendi, zagueiro do Benfica e seu ex-companheiro dos tempos de City. Juntos, os dois atuaram por quatro temporadas vitoriosas na equipe inglesa, entre 2015 e 2019.

— Jogamos muitos jogos juntos. Adoramos o lado físico do jogo, é sempre bom rever Otamendi. Tenho memórias fantásticas com ele — revelou o ex-jogador.

➡️ Palmeiras e Botafogo nas oitavas! Veja os melhores momentos do Mundial de Clubes