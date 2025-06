Porto exalta Palmeiras nas redes sociais e destaca título Mundial

Adversário do Palmeiras na estreia do Mundial de Clubes da Fifa, o Porto tem destacado nas redes sociais o confronto inédito entre as duas equipes.

Em uma publicação no formato de guia da partida, o clube português apresentou informações sobre os estádios dos dois times, seus principais ídolos, conquistas internacionais e até os mascotes.

Entre os títulos listados do Alviverde estão: 3 Libertadores, 1 Mundial, 1 Copa Mercosul e 1 Recopa Sul-Americana.

A Copa Rio de 1951, porém, segue sendo motivo de polêmica no futebol brasileiro, com discussões sobre o reconhecimento oficial do título como um equivalente ao Mundial de Clubes.

Palmeiras e Porto se enfrentam pela primeira vez na história; Abel Ferreira fez o reconhecimento do gramado com o elenco no último sábado (14). (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras enfrenta o Porto neste domingo (15), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O Verdão desembarcou na noite da última segunda-feira (9) em Greensboro, na Carolina do Norte, com um elenco de 21 jogadores.

O grupo só ficou completo no treino da última quarta-feira (11), com a chegada dos atletas que estavam servindo suas seleções na última Data Fifa. A equipe utilizou a cidade como base de preparação e seguiu para o local da partida apenas no sábado (14), realizando o reconhecimento do gramado.

Além de Palmeiras e Porto, o Grupo A também conta com o Al-Ahly, do Egito, e o Inter Miami, dos Estados Unidos. As duas equipes se enfrentaram no sábado (14), em Miami, e empataram por 0 a 0.

O momento do Porto:

O técnico dos Dragões, Martín Anselmi, destacou a competitividade do Palmeiras e descartou qualquer comparação entre o futebol brasileiro e o europeu, durante entrevista coletiva realizada na última sexta-feira (14).

-O Palmeiras é um gigante sul-americano, mas nós somos o Porto, somos campeões do mundo, temos uma história muito grande, temos grandes jogadores, e, com tudo isso, vamos tentar competir da melhor maneira possível. Comparar América do Sul com Europa não faz muito sentido, porque nos dois lugares se jogam bem, os dois lados têm coisas boas e não tão boas. Creio que, no Brasil, compete-se muito bem - afirmou o comandante.

O time português garantiu vaga no Mundial de Clubes da Fifa por meio do ranking da UEFA, graças às boas campanhas na Liga dos Campeões entre 2021 e 2024.

Na última temporada, o Porto terminou em terceiro lugar no Campeonato Português, foi eliminado precocemente na Taça de Portugal e não conquistou títulos, um reflexo das disputas políticas internas no clube. André Villas-Boas venceu a última eleição presidencial, desbancando Jorge Nuno Pinto da Costa, que ocupava o cargo há 42 anos.

A principal mudança ocorreu no comando técnico da equipe, com a chegada do argentino Martín Anselmi para o lugar de Sérgio Conceição, que tinha contrato válido até o fim de 2028 e acumulava 11 títulos à frente do Dragão.