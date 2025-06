Prestes a voltar a jogar após um longo período inativo por conta de uma punição por doping, Paul Pogba, que está com negociações com o Monaco, da França, abriu as portas para um possível movimento para o Boca Juniors. O astro se impressionou com a torcida xeneize no Mundial de Clubes e não descartou defender as cores Azul Y Oro.

O jogador deu entrevista ao programa "La Casa del Kun", do ex-atacante Sergio Agüero, Pogba conversou sobre seu futuro e a volta ao futebol. Enquanto ainda não assinou com o Monaco, o astro tem acompanhado o Mundial de Clubes e ficou impressionado com a torcida do Boca Juniors. O francês comparou os xeneizes a outras equipes europeias, dizendo que os argentinos se sobressaem.

- Na vida, nunca se sabe… adorei ver as pessoas que foram ao jogo do Boca; a torcida é louca. Fui a Marselha, e Marselha é quente. O Napoli é quente. Mas o Boca… nunca vi isso na minha vida. Estamos em Miami e é assim; não consigo me imaginar em La Bombonera. Quero vivenciar isso - afirmou Pogba.

Pogba também conversou sobre o desempenho dos times sul-americanos. O jogador afirmou que os confrontos contra as equipes precisam ser respeitadas, pois os times sempre batalham forte e agressivamente.

- É sempre difícil jogar contra sul-americanos. Para mim, sempre foi difícil. Pode ser do Peru, da Argentina, do Uruguai, porque eles lutam. Eles vão para a batalha primeiro, sempre agressivos, e também têm talento, são jogadores de ponta que jogam na Europa. É sempre difícil enfrentar uma seleção sul-americana; para mim, não há país inferior - disse o francês campeão do mundo em 2018.

Pogba está muito perto do Monaco

Paul Pogba está mais perto de cravar seu retorno ao futebol. O meio-campista, livre no mercado após rescindir com a Juventus, tem conversas avançadas para se tornar jogador do Monaco. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Pogba discute com a diretoria monegasca sobre um contrato de dois anos, válido até o fim do primeiro semestre de 2027. A definição da negociação deve acontecer nos próximos dias, com provável final feliz para ambas partes. O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, era outro interessado na contratação do astro, mas deve ficar para trás na corrida.

Perguntado sobre o iminente acerto com o time, Pogba despistou sobre qualquer assinatura de contrato. Na conversa com Agüero, o jogador afirmou que ainda não há nada concretizado, porém, deseja muito voltar a jogar futebol.

- Não assinei nada, mas há interesse. Vamos ver… Quero voltar a jogar, isso é certo, a bola está faltando… Sinto falta dela - afirmou Pogba.

