FILADÉLFIA (EUA) - O técnico Abel Ferreira concedeu uma das suas entrevistas mais marcantes nesta quinta-feira (3), véspera do duelo entre Palmeiras e Chelsea pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo acontece nesta sexta (4), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Logo de início, Abel falou sobre a delicada situação vivida por Diogo Jota, atacante do Liverpool que perdeu familiares recentemente, e aproveitou o gancho para deixar uma mensagem aos seus jogadores: a importância de aproveitar o presente.

Apesar das baixas importantes para o confronto, o discurso no Palmeiras é de confiança. Sem Gustavo Gómez e Piquerez, ambos suspensos, além de Murilo, que sofreu uma lesão muscular na coxa, Abel será obrigado a mexer na equipe. A tendência é que a zaga seja formada por Bruno Fuchs e Micael, com Vanderlan, revelado na base alviverde, assumindo a lateral esquerda.

continua após a publicidade

Abel Ferreira terá que meexer na equipe (Foto: Franck Fife/ AFP)

O jovem Luighi, uma das surpresas da escalação na vitória sobre o Botafogo, também falou na zona mista e mostrou otimismo, embora tenha se esquivado ao ser questionado sobre uma possível disputa de pênaltis.

Apesar da empolgação com a oportunidade de enfrentar novamente o Chelsea — adversário da final do Mundial de 2021 —, o tom dentro do elenco palmeirense não é de revanche. A maior parte do grupo atual não esteve naquela decisão. Dos titulares daquele jogo, apenas Weverton estará em campo nesta sexta; Raphael Veiga começa no banco e Gustavo Gómez está fora por suspensão.

continua após a publicidade

Se avançar à semifinal, o Palmeiras enfrentará o vencedor do confronto entre Fluminense e Al Hilal.