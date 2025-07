Torcida do Palmeiras se reúne no City Hall antes do duelo contra o Chelsea

FILADÉLFIA (EUA) — Cerca de mil torcedores do Palmeiras se reuniram no City Hall, local onde fica a Prefeitura de Nova York, para apoiar o time antes do confronto pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. A partida será realizada nesta sexta-feira (4), às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos.

Os palmeirenses que acompanham a equipe utilizam o metrô e carros para se deslocar até o estádio, deixando seus veículos em um estacionamento próximo. O local faz parte de um complexo esportivo que abriga arenas de beisebol, futebol americano (NFL) e basquete, todas situadas na mesma região — o mesmo complexo onde o Palmeiras realizou a concentração para a partida contra o Botafogo.

Além disso, a torcida segue se encontrando em bares próximos ao estádio, mantendo a festa e o apoio antes do duelo decisivo. Antes do jogo, uma reunião está marcada nos arredores do estádio para fortalecer o espírito de torcida e motivação ao time.

Torcedores do Palmeiras se reúnem no City Hall antes das quartas de final do Mundial (Foto: Carl Recine / FIFA/FIFA via Getty Images)

Lateral do Chelsea projeta duelo com Estêvão

O confronto colocará Estêvão frente a frente com o futuro clube. Em entrevista nesta quinta-feira (3), véspera da partida, o lateral-direito Reece James afirmou que o duelo será mais difícil para o jovem do que para os Blues, já que será uma das últimas — senão a última — partida do atacante pelo Alviverde.

— Acho que é uma tarefa mais difícil para ele e para nós, porque provavelmente será um dos seus últimos jogos pelo Palmeiras. Ele é um jovem jogador incrível e estamos animados por tê-lo, mas quando estivermos em campo amanhã à noite, não haverá amigos. Seremos contra ele. É tudo o que tenho a dizer — declarou o inglês.

O defensor destacou ainda o desempenho dos times da América do Sul na Copa do Mundo de Clubes. Além disso, prevê que o jogo contra o Palmeiras será difícil.

— Tenho uma coisa a dizer sobre a equipe em geral. Se você olhar para todos os times sul-americanos neste torneio, todos se saíram muito bem, foram muito fortes e foram muito longe no torneio. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil e estamos prontos — afirmou Reece James.