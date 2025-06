Palmeiras tem Abel e outros seis pendurados para duelo com Messi; veja

NOVA JERSEY (EUA) - A vitória do Palmeiras na última quinta-feira (20) encaminhou a vaga para as oitavas de final do Mundial, mas o clube chega para o duelo contra o Inter Miami, o último da fase de grupos, com seis jogadores pendurados, além do técnico Abel Ferreira.

O treinador português, Felipe Anderson e o capitão Gustavo Gómez foram advertidos com cartão amarelo no empate sem gols diante do Porto. Já Richard Ríos, Piquerez, Giay e Raphael Veiga receberam a punição na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, na última quinta-feira.

De acordo com as regras do Mundial de Clubes da Fifa, jogadores e membros da comissão técnica cumprem suspensão automática ao receberem dois cartões amarelos. Por isso, caso algum dos seis atletas pendurados ou o próprio Abel Ferreira seja novamente advertido contra o Inter Miami, ficará fora do primeiro confronto da fase seguinte, caso o Palmeiras avance na competição.

A contagem de cartões será zerada apenas nas quartas de final do Mundial. Até lá, o elenco precisará passar ileso nos dois próximos compromissos nos Estados Unidos — caso a classificação seja confirmada.

Após vencer o Al Ahly, o Palmeiras viaja até a Flórida para encarar o Inter Miami, equipe liderada por Lionel Messi (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Próximo compromisso do Palmeiras no Mundial

Líder da chave após duas rodadas, o Palmeiras agora viaja à Flórida, onde enfrenta o Inter Miami, de Lionel Messi, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Um empate simples no Hard Rock Stadium garante a liderança geral.

Classificação do grupo do Palmeiras no Mundial

1º - Palmeiras: 4 pontos (+ 2 gols de saldo)

2º - Inter Miami: 4 pontos (+1 gol de saldo)

3º - Porto: 1 ponto (-1 gol de saldo)

4º - Al Ahly: 1 ponto (-2 gols de saldo)