Atitude de jogadores do Fluminense no Mundial viraliza: ‘O que significa?’

Nesta sexta-feira (4), em Orlando, mais um feito histórico foi protagonizado pelo Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa. O Tricolor das Laranjeiras venceu o Al-Hilal e se garantiu na semifinal da competição. Após o jogo, uma atitude dos jogadores do Fluminense chamou muita atenção nas redes sociais.

O Tricolor venceu o Al-Hilal por 2 a 1, com gols de Martinelli e Hércules - Marcos Leonardo fez para os sauditas –, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, e garantiu a classificação histórica do Fluminense às semifinais.

Depois da grande vitória, os jogadores do Fluminense foram para o vestiário fazendo muita festa e cantando, mas uma das músicas despertou muita curiosidade nas redes sociais. "Oitenta, oitenta, oitenta" foi o canto dos jogadores. Veja a repercussão abaixo.

Jogadores do Fluminense comemoram classificação no Mundial (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Veja atitude dos jogadores do Fluminense no Mundial e repercussão da web

Como foi o jogo

Depois de um emocionante um minuto de silêncio em homenagem aos irmãos Diogo Jota e André Silva, o jogo começou de igual a igual. Com os times encaixados, devido às formações táticas parecidas, quando o Al-Hilal tinha a bola nos pés, enfrentava dificuldade para achar espaços. O mesmo acontecia com o Fluminense. Só que, enquanto o Tricolor avançava quase pisando no freio, com troca de passes mais lentos, o Al-Zaeem acelerava quando entrava no campo adversário.

A primeira grande chance, porém, aconteceu numa acelerada brasileira. Aos 18, Nonato venceu uma dividida e passou para Arias, que devolveu. Na corrida, o 16 venceu Koulibaly, mas chutou por cima. O Al-Hilal chegou com perigo aos 24, numa saída errada de Thiago Silva, Milinkovic-Savic recuperou e foi ao fundo, cruzando. A bola, porém, ficou com a defesa brasileira. Na sequência, foi a vez de Nasser dar um toque desconcertante em Ignácio e entrar na área. O 4 tricolor, porém, se recuperou bem.

Aos 39, o Flu chegou efetivamente. Após cruzamento de Samuel Xavier, a bola sobrou para Fuentes que encostou para Martinelli. O 8 dominou, girou em cima da zaga e bateu cruzado no ângulo. Golaço do Flu! 1 a 0. Aos 46, quase que o Al Hilal empatou. Neves cobrou falta com perfeição. Koulibaly subiu e cabeceou para grande defesa de Fábio. Na sequência, Samuel Xavier e Marcos Leonardo caíram na área o holandês Danny Makkelie marcou pênalti. Na revisão do VAR, a torcida comemorou como se fosse gol. A penalidade foi cancelada.

Atrás no placar, o Al Hilal voltou pressionando, o Fluminense no Mundial. E logo aos 5 conseguiu o que queria. Em cobrança de escanteio, Koulibaly subiu sozinho e cabeceou para baixo. A bola caiu nos pés de Marcos Leonardo, que só teve o trabalho de marcar o gol de empate: 1 a 1. Aos 9, o Flu teve chance de voltar à frente. Renan Lodi errou no recuo e deu um passe para Cano. O argentino fez o que não costuma fazer. Ao tentar driblar Bono, deu chances para o marroquino evitar o gol tricolor. Um minuto depois, Milincovic-Savic recebeu livre na entrada da área e bateu rasteiro, para defesa de Fábio.

Como empate não dava vaga para o Fluminense no Mundial, e nem para o Al Hilal, o clube saudita acabou tendo um pouco mais de domínio, levando algum perigo em bolas alçadas na área ou em cobranças de escanteio. Só que, aos 24, Hércules, que havia entrado no lugar de Martinelli, interceptou um avanço saudita e tentou chutar, a bola desviou e caiu para Samuel Xavier, que devolveu ao 35. O volante entrou na área e bateu cruzado na saída de Bono. Gol o Flu!. Aos 33, após boa jogada de Arias, a bola chegou para Xavier chutar de fora da área, para grande defesa de Bono.

Na frente no placar, o Tricolor começou a tentar manter a bola longe da área de Fábio. Aos 42, em um lançamento da defesa, a bola sobrou para Arias que entrou na área, mas o colombiano perdeu a chance de ampliar. E o árbitro holandês deu mais sete. Enquanto a redonda ficava nos pés do Al-Hilal, o Flu tentava se defender. E os sauditas levantavam bolas em sequência na área tricolor, ora em cruzamentos, ora em cobranças de escanteio. E o Tricolor se fechava da sua intermediária para trás. Aos 51, a bola chegou a Koulibaly que furou e simulou uma penalidade. Já passando dos 52, nos últimos segundos, mais drama, Fábio saiu nos pés de dois sauditas em dois lances consecutivos. E só então veio o apito final. Fluminense e Mundial: uma bonita história de amor.