Palmeiras ganha duas notícias positivas para estreia no Mundial

GREENSBORO (EUA) - A comissão técnica do Palmeiras recebeu duas boas notícias na última terça-feira (10). Após ser poupado do último jogo-treino e realizar atividades individuais em alguns períodos, Paulinho treinou normalmente com o elenco nas instalações da Universidade da Carolina do Norte, centro de treinamentos utilizado durante a preparação para o Mundial.

O colombiano Richard Ríos, que havia sentido dores durante os treinos da seleção na Data Fifa, também está recuperado. Ele foi escalado como titular no duelo contra a Argentina, fora de casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Com isso, ambos estarão à disposição de Abel Ferreira para a estreia contra o Porto, no próximo domingo, em Nova Jersey. A tendência é que Ríos, titular, siga entre os onze iniciais, desde que esteja em boas condições físicas.

Já Paulinho, que foi titular apenas uma vez na temporada, deve começar no banco. Facundo Torres, que não entrou em campo com o Uruguai nesta Data Fifa, deve ser o escolhido para iniciar a partida no lado esquerdo do ataque.

Paulinho durante treinamento do Palmeiras na Universidade da Carolina do Norte, em Greensboro (EUA) (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Palmeiras aguarda restante dos convocados

Assim como nas atividades da última terça-feira, Abel Ferreira não terá os convocados para o treinamento desta manhã. O grupo de oito jogadores, acompanhado da presidente Leila Pereira, irá desembarcar apenas nesta noite em Greensboro, da Carolina do Norte.

Os jogadores serão avaliados por profissionais médicos do clube ainda no translado, para saber se terão condições físicas de participar das atividades. Cada atleta será avaliado de forma individual.

