Após um empate em 1 a 1 no tempo normal, o Pachuca, do México, venceu o Al Ahly, rival do Palmeiras no Mundial de Clubes, por 5 a 3 nos pênaltis em um amistoso preparatório para a competição, disputado neste domingo (08). Para a torcida brasileira, no entanto, o placar durante os 90 minutos teve um protagonista familiar.

O autor do gol da equipe mexicana foi um herói recente do Fluminense. Trata-se do atacante John Kennedy, campeão e autor do gol do título da Libertadores pelo tricolor em 2023, que hoje atua pelo clube mexicano e deixou sua marca no futuro rival do Palmeiras.

O Jogo

A partida, disputada no Lockhart Stadium, casa do Inter Miami nos Estados Unidos, foi movimentada desde o início. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo, John Kennedy, cria de Xerém, mostrou seu cartão de visitas: o atacante recebeu na entrada da área, invadiu com velocidade e finalizou com categoria para abrir o placar para o Pachuca.

Na volta para a segunda etapa, o Al Ahly não demorou a reagir. Aos 5 minutos, em sua partida de reestreia pelo clube, o atacante Trézéguet, deixou tudo igual. O jogador chegou ao Al Ahly vindo do Al-Rayyan especialmente para a disputa do Mundial.

A partida ainda contou com a participação de outro "velho conhecido" do futebol brasileiro. O meia Kenedy, também revelado pelo Fluminense e com passagens por Flamengo e Chelsea, entrou no segundo tempo pela equipe mexicana.

Com o placar igual no tempo regulamentar, a decisão do amistoso foi para as cobranças de pênaltis. A equipe do Pachuca mostrou mais eficiência, converteu suas cobranças e venceu o duelo por 5 a 3, garantindo a vitória simbólica no confronto.

Reedição de semifinal

O confronto deste domingo reeditou a semifinal do último Mundial de Clubes disputado no formato tradicional. Na ocasião, o jogo terminou empatado em 0 a 0 no tempo normal, e o Pachuca levou a melhor nos pênaltis, garantindo vaga na grande final, onde foi posteriormente derrotado pelo Real Madrid.

Ficha Técnica

Local: Lockhart Stadium, Fort Lauderdale (EUA)

Gols: John Kennedy (11'/1ºT) para o Pachuca; Trézéguet (5'/2ºT) para o Al Ahly.

Pachuca: Carlos Moreno; Sergio Barreto, Edu Bauermann, Luis Rodrigues e Bryan Gonzáles; Elias Montiel, Emilio Rodrigues e Alan Bautista; Oussama Idrissi e John Kennedy.

Al Ahly: El Shenawy; Hany, Dari, El Aash e El Debes; Marawan, Emam e Ben Romdhane; Taher, Bencharki e Gradisar.

Estreias no Mundial de Clubes

O Al Ahly fará o jogo de abertura do novo Mundial de Clubes. A equipe egípcia enfrenta o anfitrião Inter Miami no próximo sábado (14), no Hard Rock Stadium. Já o Pachuca estreia na competição na quarta-feira, dia 18 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra o RB Salzburg, da Áustria, no TQL Stadium.

Palmeiras no Mundial de Clubes

O Palmeiras estreia no próximo domingo (15), às 19h (horário de Brasília), contra o Porto, no MetLife Stadium. Posteriormente enfrenta o Al Ahly na quinta (19), às 13h (horário de Brasília) e finaliza a fase de grupos contra o Inter Miami na segunda (23), às 22h (horário de Brasília).