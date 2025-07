Web detona técnico do Chelsea por comparação com Fluminense: ‘Passou vergonha’

Fluminense e Chelsea se enfrentam na terça-feira (8), no MetLife Stadium, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (8), Enzo Maresca, técnico do time inglês, viveu uma situação inusitada após questionar um repórter sobre a quantidade de jogos do Tricolor no último ano. A fala repercutiu na web.

Maresca estava dizendo que o Chelsea chega ao jogo com alto desgaste e isso fazia com que os times entrassem em condições desiguais na partida. O técnico citou que o time teve 63 partidas nesta temporada e perguntou quantos jogos o Flu teve no mesmo período.

— Nós jogamos 63 partidas. As equipes europeias chegam nesta competição [Mundial de Clubes] de maneira diferente das equipes brasileiras e sul-americanas pela quantidade de partidas que temos jogado. Mas a gana que temos de ganhar é a mesma que vocês [da América do Sul] têm. O que acontece é que as condições são diferentes. Nós chegamos aqui depois de jogar 60 partidas, e vocês depois de terem jogado [quantas]?

O repórter respondeu prontamente: — 70 no mesmo período. São mais partidas —

Após a resposta, o técnico do Chelsea não fez mais nenhum comentário, e a coletiva seguiu.

Quantidade de jogos de Fluminense e Chelsea em 2025

No recorte apenas do ano de 2025, Fluminense e Real Madrid são os times presentes no Mundial que tiveram mais jogos, 41 cada. O Chelsea, com 33 partidas, não está nem entre as 10 equipes que mais entraram em campo no ano.

Se este recorte for ampliado para o período da temporada europeia (agosto de 2024 - julho 2025), o Fluminense fez 70 jogos oficiais, enquanto o Chelsea, como o próprio treinador revelou, fez 62 partidas.

