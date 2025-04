Jornalista indica ‘zebras’ e aponta brasileiros com chance de avançar no Mundial

Quatro clubes brasileiros entram em campo na disputa do Mundial de Clubes no mês de junho e terão pela frente sequências de jogos contra adversários de alto nível no futebol mundial. Apesar da grande expectativa dos torcedores das equipes brasileiras, o caminho para todos avançarem na competição é complicado. É o que dispara o jornalista Thiago Asmar, conhecido como Pilhado.

Em entrevista ao Lance!, o comunicador afirmou que existem duas equipes do Brasil com mais chance de chegarem longe no Mundial. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão na disputa da competição internacional. Para Pilhado, o rubro-negro carioca e o alviverde paulista são os dois do quarteto que mostram melhor futebol e podem avançar de fase. Entretanto, o título ainda parece distante.

- Jogo dá, para ganhar não dá. Eu acho que dá para ter uma zebra, dá, mas não dá para ter três zebras. Então você vai passar por um, mas você vai cair no outro. Eu acho que é impossível ser campeão. Para um time brasileiro, impossível. Mas acho que vários vão passar de fase, Flamengo e Palmeiras inclusive, eu acho que passam. [...] Até umas quartas de final podemos ter times brasileiros, ou uma semifinal, mas campeão acho que não. - afirmou o jornalista.

(Foto: Reprodução/Jovem Pan)

O Palmeiras terá pela frente o Porto, de Portugal, Inter Miami, dos EUA, e o Al Ahly, do Egito. No grupo do Flamengo, o time carioca enfrenta no Mundial o Chelsea, da Inglaterra, o Esperande Sportive, da Tunísia e uma outra equipes a ser definida, já que o León, do México, não poderá disputar a competição de acordo com a regra da Fifa. O clube mexicano é do mesmo dono do Pachuca, do mesmo país, e que também estará no Mundial de Clubes.

Jornalista vê Botafogo correndo por fora

Ao citar o Botafogo, Pilhado reconhece que o alvinegro tem um bom elenco, mas caiu em um grupo difícil na competição e esse fator pode pesar para a classificação da equipe para a fase de mata-mata. O atual campeão da Libertadores e do Brasileirão foi sorteado no mesmo grupo que Paris Saint-Germain, Atlético de Madri e Seattle Sounders, dos EUA.

A equipe passou por uma grande reformulação após os títulos e perdeu dois dos seus principais jogadores, o argentino Thiago Almada e Luiz Henrique. Agora, sob o comando do português Renato Paiva, o time tenta retomar a grande fase vivida na temporada 2024.

- O Botafogo eu acho que se o grupo não fosse tão difícil, que vai ter Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, poderia [passar de fase]. Mas aí é muito difícil passar - completou.