Bap, presidente do Flamengo, responde se o Mundial de Clubes será prioridade

Campeão da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, o Flamengo vive grande momento no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Nas próximas semanas, o time carioca disputará o Mundial de Clubes. Ou seja, conta com uma temporada inchada com muitos jogos. Por conta desse cenário, Bap, presidente do clube carioca, confirmou que a competição nos Estados Unidos não será tratada como prioridade.

- A prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos neste ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países, e eu não acredito que isso seja sustentável - disse Bap em entrevista à revista "Forbes".

Bap, presidente do Flamengo, na visita da taça do Mundial de Clubes na Gávea (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Constantemente, o técnico Filipe Luís também aborda a temática sobre o calendário do futebol brasileiro. Por conta disso, muitos jogadores são preservados de alguns jogos quando a fisiologia aponta o risco de lesão.

Samir Xaud, novo presidente da CBF, já demonstrou a intenção de cortar o número de datas dos campeonatos estaduais.

Jogos do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes

16/06 – Flamengo x Espérance (Tunísia) – 22h (de Brasília)

Estádio: Lincoln Financial Field, Filadélfia 20/06 – Flamengo x Chelsea (Inglaterra) – 15h (de Brasília)

Estádio: Lincoln Financial Field, Filadélfia 24/06 – Los Angeles (Estados Unidos) x Flamengo – 22h (de Brasília)

Estádio: Camping World Stadium, Orlando

