A fase de grupos do Mundial de Clubes terminou, mas um assunto continua gerando debate: o novo critério de desempate do Mundial de Clubes. Adotado pela FIFA para o torneio, o modelo que prioriza o confronto direto em vez do saldo de gols geral pegou muitos torcedores de surpresa. Mas, afinal, a nova regra é justa?

continua após a publicidade

Como funciona a nova regra de desempate?

A FIFA surpreendeu ao colocar o confronto direto como primeiro critério, diferente de outras competições como a Copa do Mundo de seleções. A ideia é valorizar o duelo entre as equipes que estão diretamente na briga.

O primeiro critério é o desempenho nos confrontos diretos entre os times empatados. Se ainda houver igualdade, são considerados dados gerais da campanha no grupo. E, caso nada disso resolva, entra em cena até o “fair play” — e, em último caso, um sorteio.

continua após a publicidade

Abertura do Mundial de Clubes da Fifa, em Miami (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

📋 A ordem dos critérios de desempate:

1. Confronto direto;

2. Melhor saldo de gols nesses confrontos diretos;

3. Mais gols marcados nesses mesmos jogos;

4. Melhor saldo de gols considerando todos os jogos da fase de grupos;

5. Mais gols marcados em todos os jogos do grupo;

6. A equipe com menos pontos perdidos por cartões leva vantagem. O cálculo é feito da seguinte forma:

Cartão amarelo: – 1 ponto

Cartão vermelho por dois amarelos: – 3 pontos

Vermelho direto: – 4 pontos

Amarelo + vermelho direto no mesmo jogo: – 5 pontos

Todos os cartões recebidos contam para o critério de fair play, inclusive os aplicados a treinadores e membros da comissão técnica. Caso um técnico seja punido por reclamação, por exemplo, essa infração será somada à pontuação negativa da equipe na disputa por disciplina.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Análise: o novo critério de desempate é justo? Colunistas do Lance! opinam

A mudança dividiu opiniões. Para entender os prós e contras, o Lance! ouviu dois de seus colunistas.

Visão de Eduardo Tironi: "Desvaloriza a campanha geral"

Para Tironi, a regra é ruim porque desconsidera o desempenho da equipe contra todos os adversários do grupo.

— Não gostei desse critério novo, achei ruim porque o desempenho na fase de grupo deve ser contado por tudo que ele fez na fase de grupos. Exemplo: um time ganha de 5 a 0, outro time ganha desse mesmo time por 1 a 0, na hora do desempate isso não deveria contar? Deveria, porque um time foi muito melhor. Acho que o desempenho do grupo inteiro, de todos os jogos, deve ser contado como critério de desempate — analisa.

continua após a publicidade

Visão de Gustavo Fogaça (Guffo): "Equilibra e evita saco de pancadas'"

Para Guffo, a regra não é novidade em outros esportes e tem um mérito importante: equilibrar grupos muito desiguais.

— O futebol geralmente é um lugar conservador. A regra de desempate do Mundial já é usada em competições de basquete, vôlei e handball. E ela tem uma premissa que serve para equilibrar grupos não muito parelhos. Dessa forma, o time mais fraco do grupo (o Auckland, por exemplo) não poderá ser vetor de "saco de pancadas" para construir saldo. E força a que os times mais fortes se esforcem contra si — explica.

Guffo, no entanto, pondera que é preciso observar a longo prazo. — Pode ser também que abra espaço para mais 'jogos de compadre', diminuindo a esportividade. Vale a pena esperar e observar — conclui.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional