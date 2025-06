MIAMI (EUA) - Basta um empate com o Mamelodi Sundowns para que o Fluminense avance para as oitavas de final do Mundial de Clubes, mas tanto Nonato quanto Renato Gaúcho deixaram claro que o time não vai se contentar com isso. Enquanto o meia fala em saber usar a vantagem, o treinador prefere deixá-la de lado.

Com o empate com o Borussia Dortmund e a vitória sobre o Ulsan HD, o Flu lidera o Grupo F com quatro pontos, seguido pelo time alemão, que tem o mesmo numero de pontos, mas está atrás no saldo de gols. Os sul-africanos vêm em terceiro, somando os três do triunfo na estreia. Dessa forma, o confronto derradeiro é decisivo para as equipes que buscam a classificação.

— Mais um compromisso difícil, jogo importante. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, nosso adversário também está brigando por uma das vagas. Partida às 15h, calor. Estudamos bastante eles, apesar do pouco tempo. Procuramos trabalhar a nossa parte tática para eliminar o ponto forte do adversário. Temos a nossa maneira de jogar e em cima disso vamos buscar nosso objetivo, que é a classificação. Da mesma forma que o adversário vai querer, o Fluminense também quer. Temos essa pequena vantagem de jogar pelo empate. Vamos esquecer e ir em busca do gol para que a gente não sofra tanto. Chega no final do jogo 0 a 0 nessa dinâmica fica perigoso — afirmou Renato.

Nonato, por sua vez, adota cautela e reconhece o peso do jogo, mas expressou um pensamento estratégico da situação.

— A gente sabe a importância, como vai ser a partida, a forma que eles vão encarar também, que é basicamente o mata-mata. Então a gente tem muita inteligência, a gente tem que saber usar também, querendo ou não, a chance de empatar. Claro que a gente não entra para empatar, mas a gente tem que ser inteligente para usar esse fator do nosso lado.

Nonato é um dos artilheiros do Fluminense neste Mundial. Balançou as redes contra o Ulsan em um momento crucial do jogo, saindo do banco de reservas para igualar o placar e iniciar a reação tricolor na virada por 4 a 2. Ao lado dele, Jhon Arias, Freytes e Keno também deixaram suas marcas.

O Tricolor realizou seu último treino na manhã desta terça-feira (24), em Columbia, na Carolina do Sul, onde está sediado durante o Mundial. Na sequência, viajaram para Miami e dormem na cidade para enfrentar o Mamelodi Sundowns na quarta-feira (25), às 15h (local, 16h de Brasília), no Hard Rock Stadium.