Renato Gaúcho usa ‘Gol de Barriga’ para incentivar Fluminense no Mundial

Miami (EUA) - O mítico "Gol de Barriga" de Renato Gaúcho que deu o título carioca de 1995 ao Fluminense completa 30 anos nesta quarta-feira (25), no mesmo dia que, agora como treinador, comandará o Tricolor contra o Mamelodi Sundowns em busca de uma vaga na próxima fase do Mundial de Clubes.

Naquela ocasião, Renato Gaúcho marcou de barriga, após finalização de Aílton, para sacramentar uma vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, diante de mais de 120 mil torcedores no Maracanã. Aquele gol jamais saiu do imaginário do torcedor tricolor e virou arma do treinador no Mundial de Clubes.

Três décadas depois, Renato Gaúcho comanda o Fluminense em duelo contra o Mamelodi Sundowns, às 16h (de Brasília), em Miami, precisando de um empate para avançar de fase. Orgulhoso, conta que usa aquele gol como forma de incentivo aos atuais jogadores.

— Eu falo para eles, olha, eu fiz história com o gol de barriga, eu entrei para a história do clube, porque o jogador entra para a história dos clubes por causa dos títulos, essa é a motivação que eu passo para eles. Tem jogador que passa cinco, seis, oito anos do clube e não ganha nada, você não fez história, isso só é feito com a volta olímpica, com a faixa no peito, então essa é a motivação que o gol passa e eu converso disso com eles quase todos os dias — disse o treinador em entrevista coletiva na véspera do confronto contra a equipe sul-africana.

Decisão para o Fluminense

Com os mesmos quatro pontos do Borussia Dortmund, o Tricolor lidera o Grupo F da competição pelo saldo de gols, mas tem o Mamelodi Sundowns em seu encalço, com três pontos. Os comandados de Renato Gaúcho podem até empatar para avançar, mas a palavra de ordem no vestiário é a vitória.

— O jogador de futebol tem que ter esse pensamento de sempre querer ganhar, respeitando o adversário obviamente, mas ele não pode se acomodar com derrotas e nem sempre só com vitórias, tem que ser a cada jogo, para buscar ganhar títulos, e assim, entrar para a história do clube — disse o treinador.