No Mundial, River Plate terá desfalques contra a Inter de Milão

O River Plate-ARG empatou em 0 a 0 Monterrey-MEX, pela fase de grupos do Mundial de Clubes. Por conta dos cartões recebidos na partida, o time de Marcelo Gallardo terá desfalques de peso em seu jogo da terceira rodada. Buscando a classificação para as oitavas de final, os argentinos enfrentarão a Inter de Milão-ITA na próxima quarta-feira (25).

River Plate e Monterrey empatam em jogo movimentado no Mundial

As três ausências em questão são no meio-campo, representando problemas para o técnico. Enzo Pérez recebeu cartão amarelo diante dos mexicanos e, como estava pendurado, precisará cumprir suspensão contra os italianos.

Depois, Galoppo foi amarelado. Tendo em vista que o meia estava pendurado, será outra baixa para a terceira rodada. Nos instantes finais, Kevin Castaño foi expulso por conta do segundo amarelo no jogo. O trio, que começou como titular no empate, já é ausência confirmada.

Kevin Castaño, do River Plate, foi expulso contra o Monterrey (Patrick T. Fallon/AFP)

Além dos nomes citados, o atacante Sebastián Driussi será desfalque para o River ao longo da competição. O jogador torceu o tornozelo na vitória por 3 a 1 contra o Urawa Reds-JAP, sendo justamente no lance em que marcou o segundo gol dos argentinos.

Com uma entorse severa, Driussi deve ficar cerca de um mês sem atuar. Na partida, o atleta foi substituído por Miguel Borja. O meio-campista Samuel Simón, com uma lesão muscular, também é baixa.

Diante da Inter, o River garantirá vaga no mata-mata com um empate. Em caso de derrota, precisará torcer contra o Monterrey, que enfrenta o eliminado Urawa Reds.

Confira o próximo jogo do River Plate no Mundial de Clubes:

📅 Quarta-feira, 25 de junho

🌍 Inter de Milão x River Plate

⚽ Grupo E

🕐 22h (de Brasília)

📍 Lumen Field, Seattle, EUA