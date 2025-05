Em entrevista para a Fifa, o norte-americano DaMarcus Beasley, que jogou pelo Manchester City na temporada 2006/07, comentou sobre a expectativa para o Mundial de Clubes e que espera estádios lotados pelas torcidas dos clubes brasileiros. O ex-jogador também exaltou as torcidas de River Plate e Boca Juniors.

Torcidas no Mundial

— Acho que essa é a beleza deste torneio. Nos Estados Unidos, não vemos muitos desses grandes clubes e clubes com tanta história bem perto de nós. Acho que é a cereja do bolo estar de perto e ver tudo. Os clubes brasileiros vão lotar os estádios. Vai ser como se estivessem jogando em casa. E o River Plate, tenho certeza, terá muito apoio, assim como o Boca. Então, sim, estou muito animado — comentou Beasley.

Times que quer ver jogar no Mundial

— Estou muito interessado e animado para ver times da África... África do Sul, como o [Mamelodi] Sundowns. Eu adoraria vê-los jogar. Basicamente, times sobre os quais não sei muito... Você nunca sabe como os times do México vão se sair, já que eles terão muito apoio nos Estados Unidos. Estou muito animado para ver os times brasileiros também — disse.

Beasley vai torcer pelo Manchester City?

— Vou sempre torcer pelos meus antigos clubes. No Manchester City, as pessoas sempre dizem: "Ah, isso é fácil". Bem, eu joguei por eles! Foi antes dos [atuais donos] chegarem, mas, ao mesmo tempo, ainda me sinto parte do clube de certa forma. Torço pelos times e clubes pelos quais joguei, onde vesti a camisa, estive no centro de treinamento e joguei algumas partidas — comentou o ex-jogador.

DaMarcus Beasley é um dos grandes nomes da história da seleção norte-americana de futebol. O ex-atacante entrou em campo 126 vezes pele seleção, marcou 17 gols e disputou quatro Copas do Mundo. Atualmente, Beasley é um dos proprietários e diretor de futebol do Fort Wayne FC, da quarta divisão na pirâmide do futebol norte-americano.