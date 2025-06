Mundial: já classificado, Flamengo tem estádio cheio contra o LAFC

ORLANDO (EUA) — Mesmo com a classificação antecipada às oitavas de final do Mundial de Clubes e primeira colocação do Grupo D garantida, a torcida do Flamengo lotou o Camping World Stadium, em Orlando (EUA), para o duelo com o LAFC nesta terça-feira (24). Os times se enfrentam pela última rodada da fase de grupos.

Apesar de enfrentar um dos times "da casa", já que o Los Angeles é dos Estados Unidos, o Rubro-Negro tem ampla maioria de torcedores nas arquibancadas. Bandeirões de torcidas organizadas do Mais Querido se fazem presentes no estádio.

Antes da bola rolar, os presentes entoaram gritos de provocação como "Bayern, pode esperar, a sua hora vai chegar". O time alemão se classificou em segundo lugar do Grupo C e será o adversário do Flamengo nas oitavas de final do torneio. Durante a partida com o Los Angeles, a Nação não parou de cantar em apoio ao Fla.

Sem camisas do Flamengo nas lojas

Apesar da grande presença, os torcedores no Camping World Stadium que pretendem adquirir um manto rubro-negro deixarão o estádio decepcionados. Nenhuma das seis lojas oficiais da Fifa na arena de Orlando têm camisas do clube carioca para venda, apenas do LAFC.

O Lance! está presente no estádio e visitou todas as unidades do estabelecimento, mas não encontrou itens do Flamengo disponíveis. A reportagem conversou com funcionários das lojas, que informaram não terem recebido peças do Mais Querido, mas não sabem o motivo. Vale lembrar que as equipes têm a mesma fornecedora de material esportivo, a Adidas.

