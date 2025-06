Mundial: Hotel do Fluminense em Colúmbia é invadido por morador de rua

NOVA JERSEY (EUA) — O hotel em que o Fluminense está hospedado durante o Mundial sofreu uma falha de segurança ao permitir que um morador de rua entrasse despercebido no local. O caso aconteceu após o retorno para Colúmbia, na Carolina do Sul, sede do clube durante a competição.

O jogador, que não foi identificado, tinha em mãos sua chave, mas reparou que a porta do quarto estava trancada. Recorreu à comissão, que então entrou em contato com a segurança do hotel Marriott. Ao entrarem no quarto, se depararam com um morador de rua dormindo.

Conforme apuração do "ge", nenhum item foi roubado, ninguém foi ferido e o ocorrido está sendo investigado pela polícia local. O morador foi expulso do local e a segurança foi reforçada depois do incidente.

Vale destacar que a delegação tricolor se locomove principalmente por ônibus à serviço do clube e que os jogadores e funcionários utilizam seus uniformes no dia a dia, exceto durante as folgas. O ocorrido foi registrado após a vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD, no retorno da equipe à Colúmbia.

A chave dos quartos do Marriott é um cartão genérico, que não possui numeração específica. O protocolo para obter uma segunda via exige a apresentação de passaporte ou documento de identidade na recepção, ou o pedido não é atendido.

O Lance! entrou em contato com a Fifa, que ainda não retornou com um posicionamento. Esta matéria será atualizada quando houver.

Fluminense no Mundial

O Fluminense volta a jogar pelo Mundial para enfrentar o Mamelodi Sundowns no dia 25 (quarta-feira), às 15h (local, 16h de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Para passar em primeiro, precisa vencer e contar com o saldo de gols na partida entre Borussia Dortmund e Ulsan. Se esse cenário se confirmar, o time joga as oitavas em Atlanta, no Mercedes Benz Stadium. Caso passe em segundo, jogará em Charlotte, no Bank of America Stadium.