AO VIVO: acompanhe a segunda-feira (23) do Fluminense direto dos EUA

NOVA JERSEY (EUA) — Chegou a semana decisiva para o Fluminense na luta por uma vaga na próxima fase do Mundial de Clubes da Fifa. Nesta quarta-feira (26), às 16h (horário de Brasília), o Tricolor Carioca enfrenta o Mamelodi Sundowns para confirmar a classificação.

O Fluminense avança com vitória sobre o Mamelodi Sundowns, podendo ser primeiro ou segundo, conforme o resultado do Borussia Dortmund. Em caso de empate, fica com a liderança se o time alemão não vencer o Ulsan, mas se classifica em segundo se houver triunfo do Borussia. Já se perder, só segue na competição se o Dortmund também for derrotado e não tirar a diferença no saldo de gols; qualquer outro cenário elimina a equipe brasileira.

04h00: Ex-técnico da base, Eduardo Oliveira vê legado do Fluminense no Mundial

Nos quatro anos em que Eduardo Oliveira treinou a base do Fluminense, sete dos Moleques de Xerém inscritos no Mundial de Clubes passaram por seus times. Alguns dos destaques permanecem no clube, enquanto outros foram para os outros países. Leia a matéria completa aqui.

05h20: Premiação do Mundial de Clubes: quanto vale a vaga nas oitavas?

Além da emoção em campo, está em jogo um incentivo financeiro nada desprezível. A Fifa vai pagar US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 41,2 milhões) a cada time que avançar para a fase de mata-mata. O valor representa um salto na arrecadação dos clubes que seguem vivos na competição. Leia a matéria completa aqui.

07h55: Clubes brasileiros chegam invictos e embalados à rodada final do Mundial

A última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 começa com um dado incontestável: os clubes brasileiros ainda não perderam nenhuma partida. Com seis vitórias e dois empates, Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Fluminense chegam invictos e com classificações bem encaminhadas. Mais do que os resultados, os números por trás da campanha reforçam a solidez do desempenho. Leia a matéria completa aqui.

08h00: Do Mazembe ao Mamelodi: Fluminense encara o continente que deixou de ser zebra

O Fluminense sabe que, no Mundial de Clubes, o peso da camisa nem sempre vence. A vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan ficou para trás, e o próximo desafio, contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, reacende fantasmas que atormentam o futebol brasileiro desde a criação do torneio. Afinal, o Mundial guarda na memória tropeços dolorosos — e inesquecíveis — diante de clubes africanos. Leia a matéria completa aqui.

08h22: Imprensa do planeta repercute sucesso do Brasil no Mundial: ‘Banho de realidade’

O futebol brasileiro vem dando uma resposta ao planeta no novo Mundial de Clubes da Fifa. Em um torneio com 32 equipes e dominado historicamente pelos europeus (na competição tradicional), os sul-americanos surpreendem, quebram expectativas e atraem olhares da imprensa internacional. Leia a matéria completa aqui.