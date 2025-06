A Fifa escalou o inglês Anthony Taylor, um dos árbitros mais experientes e também mais polêmicos do futebol mundial, para comandar o decisivo confronto entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, nesta quarta-feira (26), pela terceira rodada do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com trajetória consolidada em grandes competições, Taylor carrega no currículo a participação na Copa do Mundo de 2022, além de ter apitado finais de peso, como a Liga das Nações da Uefa, em 2021, a decisão da Liga Europa, em 2023, e também a final do próprio Mundial de Clubes, em 2022.

Mas, se dentro de campo sua carreira é marcada por protagonismo em jogos de alto nível, fora das quatro linhas Taylor também acumula episódios cercados de polêmica e tensão. Um dos mais recentes ocorreu em 2024, na Premier League, quando aplicou nada menos que 14 cartões amarelos em uma única partida — seis para o Bournemouth e oito para o Chelsea. O número estabeleceu um novo recorde na história da liga inglesa.

continua após a publicidade

O episódio ganhou contornos ainda mais graves quando, dias depois, a Associação de Oficiais do Futebol Profissional da Inglaterra (PGMOL) decidiu afastá-lo de uma rodada da Premier League. A decisão veio após Taylor e sua família receberem ameaças, consequência direta da repercussão da arbitragem no duelo entre Bournemouth e Chelsea.

➡️ AO VIVO: acompanhe a segunda-feira (23) do Fluminense direto dos EUA

Não foi a primeira vez que o árbitro precisou lidar com episódios hostis. Em 2023, na final da Liga Europa entre Sevilla e Roma, Taylor viveu cenas de absoluto constrangimento e perigo. Após a vitória dos espanhóis nos pênaltis, ele foi cercado e agredido verbalmente por torcedores da Roma no aeroporto de Budapeste, na Hungria. Chegou a presenciar uma mesa ser arremessada em sua direção enquanto estava acompanhado da família. Foi necessário acionar a polícia local para garantir sua segurança.

continua após a publicidade

Ainda no estádio, antes mesmo do tumulto no aeroporto, o técnico José Mourinho protagonizou uma cena que correu o mundo. No estacionamento da Puskás Arena, o então comandante da Roma disparou ofensas pesadas contra o árbitro inglês. Visivelmente transtornado com a derrota, o português resumiu sua indignação em uma frase que viralizou: “É uma p** vergonha”**.

No próprio Mundial de Clubes, Taylor também deixou sua marca. Na atual edição, ele foi o responsável pela arbitragem da partida entre Palmeiras e Al Ahly, e — como tem sido comum em sua carreira — não fugiu da polêmica. Durante o jogo, o meia Raphael Veiga chegou a ser expulso diretamente, após uma entrada considerada dura. No entanto, após ser chamado pelo VAR, o árbitro inglês reviu sua decisão, voltou atrás e substituiu o cartão vermelho por um amarelo, decisão que gerou debates tanto entre comentaristas quanto nas arquibancadas virtuais.

Anthony Taylor apitou jogo do Palmeiras no Mundial (Foto: Al Bello / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Fluminense recebeu poucos cartões no Mundial

Até aqui, o Fluminense mantém um dos melhores comportamentos disciplinares do Mundial de Clubes. A equipe recebeu apenas três cartões amarelos, distribuídos para Martinelli, Nonato e Keno nas partidas disputadas até agora, que estão pendurados caso o Tricolor avance na competição.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Quando se observa o ranking de disciplina da competição, alguns gigantes aparecem no topo da lista dos mais punidos. Atlético de Madrid e River Plate lideram, ambos com oito cartões amarelos e uma expulsão cada. Na sequência, surge o Boca Juniors, que soma cinco amarelos e dois vermelhos, seguido de perto por Chelsea (6 amarelos e 1 vermelho) e Benfica (5 amarelos e 1 vermelho).

Também figuram entre os mais indisciplinados Palmeiras, Espérance Tunis e Monterrey, todos com seis amarelos, além de Juventus e Urawa Red Diamonds, que receberam cinco cartões cada.

Os 10 times mais indisciplinados:

Atlético de Madrid - 8 amarelos e 1 vermelho

River Plate - 8 amarelos e 1 vermelho

Boca Juniors - 5 amarelos e 2 vermelhos

Chelsea - 6 amarelos e 1 vermelho

Benfica - 5 amarelos e 1 vermelho

Palmeiras - 6 amarelos

Espérance Tunis - 6 amarelos

Monterrey - 6 amarelos

Juventus - 5 amarelos

Urawa Red Diamonds - 5 amarelos