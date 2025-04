Neste final de semana, os adversários dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes 2025 entraram em campo pelos campeonatos nacionais de seus respectivos países.

Na Inglaterra, o Chelsea, que vai enfrentar o Flamengo no Mundial, saiu perdendo por 2 a 0 para o Ipswich Town, atual 18º colocado da Premier League. No entanto, a equipe comandada por Enzo Maresca, reagiu na segunda etapa e conseguiu arrancar um empate por 2 a 2. Além disso, o Espérance, que vai enfrentar o Rubro-negro Carioca na estreia da competição, venceu o EGSG por 1 a 0 no campeonato tunisiano, com gol do brasileiro Rodrigo Rodrigues

Jadon Sancho marcou o gol de empate contra o Ipswich (Foto: Ben Stansalla/AFP)

Já na Alemanha, o Borussia Dortmund — adversário do Fluminense no Mundial — enfrentou o Bayern de Munique em um clássico eletrizante. O Bayern saiu na frente no começo do segundo tempo, mas, com dois gols em quatro minutos, o Dortmund virou o jogo para 2 a 1. Aos 30 da segunda etapa, Waldemar Anton deixou tudo igual no placar.

Michael Olise e Pascal Gross disputam a bola no confronto entre Bayern e Borussia (Alexandra Beier/AFP)

Nenhum dos rivais do Palmeiras na primeira fase do Mundial de Clubes foi derrotado neste final de semana. O Al Ahly empatou com o Pyramids pelo Campeonato Egípcio, enquanto o Inter Miami ficou no 1 a 1 com o Chicago Fire pela MLS. Já o Porto, venceu o Casa Pia por 1 a 0 fora de casa, em duelo válido pelo Campeonato Português.

Entre os adversários do Botafogo, apenas o Seattle Sounders entrou em campo. A equipe norte-americana superou o FC Dallas por 1 a 0 fora de casa, pela MLS.

Confira os últimos resultados dos rivais de brasileiros no Mundial de Clubes

Grupo A - Palmeiras:

Casa Pia 0 x 1 Porto - Campeonato Português

Chicago Fire 0 x 0 Inter Miami - MLS

Pyramids 1 X 1 Al Ahly - Campeonato Egípicio

Grupo B - Botafogo:

Nantes X PSG - adiado para 22/4

FC Dallas 0 x 1 Seattle Sounders - MLS

O Atlético de Madrid Enfrenta o Real Valladolid nesta segunda-feira (14)

Grupo C:

Bayern de Munique 2 X 2 Borussia Dortmund - Campeonato Alemão

Auckland City 2 x 0 Hekari United - Liga dos Campeões da Oceania -Final

Belgrano 1 x 3 Boca Juniors - Campeonato Argentino

Benfica 2 x 2 Arouca - Campeonato Português

Grupo D - Flamengo:

Chelsea 2 x 2 Ipswich - Campeonato Inglês

Club León 1 x 0 Puebla* - Campeonato Mexicano

Espérance 1 x 0 EGSG - Campeonato Tunisiano

Grupo E:

River Plate 1 x 1 Talleres - Campeonato Argentino

Machida Z 0 x 2 Urawa Reds - Campeonato Japonês

Tigres 2 x 1 Monterrey - Campeonato Mexicano

Inter de Milão 3 x 1 Cagliari - Campeonato Italiano

Grupo F - Fluminense:

Bayern de Munique 2 X 2 Borussia Dortmund - Campeonato Alemão

Daegu FC 0 x 1 Ulsan - Campeonato Sul-Coreano

Mamelodi Sundowns 1 x 2 Kaizer Chiefs - Copada África do Sul

Grupo G:

Manchester City 5 x 2 Crystal Palace - Campeonato Inglês

Wydad Casablanca 1 x 1 Raja Casablanca - Campeonato Marroquino

Al-Ain 3 x 0 Al-Orooba - Campeonato Emiradense

Juventus 2 x 1 Lecce - Campeonato Italiano

Grupo H

Alavés 0 x 1 Real Madrid - Campeonato Espanhol

Al-Ettifaq 1 x 1 Al-Hilal - Campeonato Saudita

Necaxa 3 x 5 Pachuca - Campeonato Mexicano

RB Salzburg 1 x 2 Sturm - Campeonato Austríaco

*O León do México, foi excluído do Mundial pela Fifa. O clube mexicano recorreu da decisão e ainda pode voltar ao grupo do Flamengo.