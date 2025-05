Com a proximidade do Mundial de Clubes de 2025, um dos destaques já confirmados é a presença de 24 jogadores que conquistaram a Copa do Mundo, reforçando o caráter técnico e competitivo da edição que será disputada nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Entre os campeões mundiais confirmados, há representantes de quatro seleções vencedoras: Espanha (2010), Alemanha (2014), França (2018) e Argentina (2022) — sendo a Albiceleste a grande protagonista da lista, com nada menos que 13 jogadores campeões do Catar.

Argentina domina a lista

Atual campeã do mundo, a seleção argentina conta com 12 representantes no Mundial, espalhados por clubes como Atlético de Madrid, Benfica, Chelsea, Inter de Milão e River Plate. Já a França, campeã em 2018, terá sete nomes em campo. Alemanha e Espanha fecham a lista com dois representantes cada.

continua após a publicidade

O Atlético de Madrid, da Espanha, é o time com mais campeões mundiais no elenco — seis ao todo, sendo quatro argentinos e dois franceses. Logo atrás aparece o River Plate, da Argentina, com quatro jogadores campeões no Catar.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Veja a lista completa de campeões por país e clube:

Espanha – campeões de 2010

Sergio Busquets (Inter Miami)



Sergio Ramos (Monterrey)

Iker Casillas seguara a taça da Copa do Mundo de 2010 (Foto: Reprodução/Fifa)

Alemanha – campeões de 2014

Thomas Müller (Bayern de Munique)



Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Alemanha campeã da Copa do Mundo de 2014, no Brasil (Foto: Paulo Sérgio/ LANCE!Press)

França – campeões de 2018

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)



Thomas Lemar (Atlético de Madrid)



Benjamin Pavard (Inter de Milão)



Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)



Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain)



Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain)



Kylian Mbappé (Real Madrid)

A França foi campeã da Copa de 2018, na Rússia (Foto: Franck Fife/AFP)

Argentina – campeões de 2022

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Ángel Di María (Benfica)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Enzo Fernández (Chelsea)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Marcos Acuña (River Plate)

Franco Armani (River Plate)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Germán Pezzella (River Plate)

Lionel Messi erguendo a taça da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Kirill Kudryatsev/AFP)

Clubes com mais campeões mundiais confirmados no torneio:

Atlético de Madrid – 6

River Plate – 4

Paris Saint-Germain – 3

Inter Miami – 2

Inter de Milão – 2

Bayern de Munique – 2

Benfica – 2

Chelsea – 1

Monterrey – 1

Real Madrid – 1



E pode aumentar…

A lista de campeões no Mundial ainda pode crescer. O Los Angeles FC, dos Estados Unidos, disputa com o Club América, do México, a última vaga do torneio. Se o time da Califórnia avançar, dois campeões franceses podem se somar à competição: Olivier Giroud e Hugo Lloris, que integram o elenco da equipe norte-americana. Com um elenco recheado de estrelas e campeões do mundo, o Mundial de Clubes da FIFA 2025 promete ser uma das edições mais fortes da história — e será também uma prévia do que se pode esperar da nova era global do futebol de clubes.