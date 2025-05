Craque do Manchester City pode ficar fora do Mundial de Clubes

Kevin de Bruyne está no final de sua passagem pelo Manchester City. Depois da derrota na final da FA Cup para o Crystal Palace, o meia ainda tem mais dois jogos da Premier League pela frente antes da disputa do Mundial de Clubes.

O contrato de De Bruyne com o Manchester City se encerra no dia 30 de junho e, para disputar o Mundial até o fim, precisa ser prorrogado. Após a derrota para o Palace, o meia falou sobre a possibilidade de ficar fora do torneio que se inicia no dia 14 de junho. Além disso, criticou as datas previstas para a competição.

De Bruyne pode ficar de fora do Mundial de Clubes (Foto: Adrian Dennis (AFP)

— Não faz sentido, mas acontece quando temos novos campeonatos no meio de uma situação contratual. Eu tenho que cuidar de mim, porque, se eu me lesionar no Mundial de Clubes, o que vou fazer? Ninguém irá me tratar nesse caso. Então, tem uma grande chance de eu não jogar. Eu não faço as regras e não posso fazer nada sobre isso — disse.

Cristiano Ronaldo no Brasil para o Mundial?

A situação do belga realmente é complexa, já que ainda não anunciou qual será seu futuro. No momento, existem apenas especulações sobre seu novo destino. Caso vá para um clube que disputa o Mundial, De Bruyne precisará antecipar sua saída do Manchester City para ser inscrito no torneio por sua nova equipe.

A garantia no momento é de que sua despedida poderá acontecer em menos de uma semana. No domingo (25), o Manchester City disputa a última rodada da Premier League contra o Fulham. Antes disso, enfrenta o Bournemouth. Pep Guardiola falou sobre o atleta na coletiva da véspera do confronto desta terça-feira (20).

Pep Guardiola e de Bruyne se cumprimentam após final da FA Cup (Foto: Glyn Kirk / AFP)

— Não falei com ele sobre isso (disputa do Mundial). Kevin quer que vençamos para nos classificarmos para a Champions League. É isso que ele quer, não poderia ser outra coisa — falou o treinador.

Jogos do Manchester City na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Manchester City x Wydad Casa Blanca (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Manchester City x Al-Ain (EAU)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 22h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium

🌏 Juventus (ITA) x Manchester City

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium