A presença de clubes brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA 2025 já começa a movimentar o turismo internacional. Um levantamento recente da Booking.com revelou um aumento expressivo nas buscas por hospedagens em cidades dos Estados Unidos — país que receberá a competição — especialmente no período entre os dias 14 e 26 de junho, quando ocorrem as primeiras rodadas do torneio.

Segundo os dados da plataforma, houve um crescimento de 36% nas buscas por destinos americanos feitas por turistas brasileiros em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda mais significativo é o fato de que quatro das cinco cidades mais procuradas pelos brasileiros vão receber jogos de clubes do Brasil no Mundial, evidenciando a conexão direta entre o calendário esportivo e o interesse por viagens.

Clubes brasileiros impulsionam buscas

Entre os destinos mais buscados, Nova York lidera o ranking com alta de 109% nas buscas. A cidade será palco de dois jogos do Palmeiras e dois do Fluminense, o que explica em parte esse salto no interesse.

Na sequência, Orlando, que terá um jogo do Flamengo, também aparece entre os destinos preferidos, seguida por Miami (+53%), que receberá um jogo do Palmeiras e outro do Fluminense. Filadélfia, por sua vez, registrou o maior crescimento percentual: impressionantes 2.835%, coincidindo com os dois jogos do Flamengo programados para a cidade.

Ranking de destinos mais buscados nos EUA por brasileiros (14 a 26 de junho):

Nova York (+109%) – Jogos de Palmeiras e Fluminense

Orlando – Jogo do Flamengo

Miami (+53%) – Jogos de Palmeiras e Fluminense

Miami Beach (+90%) – região próxima de estádio em Miami

Los Angeles (+64%)

Filadélfia (+2.835%) – Dois jogos do Flamengo

Cidades como Newark, em Nova Jersey, (+538%) e Seattle (+164%) — que receberá dois jogos do Botafogo — também registraram aumentos relevantes nas buscas, mesmo sem receber jogos de clubes brasileiros diretamente.

Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, que vai receber dois jogos do Flamengo no Mundial (Foto: Reprodução / X)

Futebol como motor do turismo

Os dados mostram como o futebol, especialmente quando envolve clubes brasileiros em torneios internacionais, tem impacto direto no setor turístico. A edição de 2025 do Mundial de Clubes, com novo formato e a presença de Palmeiras, Flamengo e Fluminense entre os representantes do Brasil, atrai não apenas atenção esportiva, mas também econômica e cultural.

Vale destacar que os números da Booking.com se referem a buscas por hospedagem realizadas entre 1º de março e 22 de maio de 2025, para viagens durante o período do torneio. Ou seja, refletem o interesse crescente, ainda que não necessariamente convertam-se em reservas confirmadas.

Com a expectativa de grande presença de torcedores nas arquibancadas e uma atmosfera de Copa do Mundo, o Mundial de Clubes já está transformando o mês de junho em uma oportunidade única para brasileiros que querem combinar futebol, turismo e experiência internacional.