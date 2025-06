Diretor de coordenação de futebol do Botafogo, Léo Coelho admitiu nessa segunda-feira (2) que o clube deve vender alguns de seus jogadores. Ele não citou nomes, mas o atacante Igor Jesus encabeça a lista, já que ele tem proposta do futebol inglês. Jair e Cuiabano podem seguir o mesmo destino.

Apesar das saídas iminentes, Léo Coelho garantiu que nenhum jogador deixará o clube antes da Copa do Mundo de Clubes, que começa dia 14 deste mês, e acrescentou que o Botafogo deverá trazer novos atletas. O meia argentino Álvaro Montoro e o zagueiro Kaio Pantaleão passam por avaliações físicas e médicas e, se aprovados, serão anunciados ainda esta semana. Assim, estarão inclusive em condições de disputar o Mundial nos Estados Unidos.

— Todos os jogadores que estão hoje conosco permanecem para o Mundial. E temos uma janela aberta e a possibilidade de negociações, tanto de chegada quanto de venda dos jogadores — disse o diretor do Botafogo nesta segunda, logo após acompanhar o sorteio da Copa do Brasil.

'Avaliação positiva', diz diretor sobre trabalho de Renato Paiva no Botafogo

Léo Coelho também afirmou que o Botafogo faz avaliação positiva do trabalho de Renato Paiva. O técnico português chegou a ser vaiado por parte da torcida no mês passado, mas isso vem ficando para trás após o time emendar uma sequência de bons resultados na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão.

— A avaliação é boa. É uma diferença de cultura, uma diferença de mentalidade, uma diferença de pessoas. A gente tem uma comissão nova chegando, muitos atletas remanescentes do ano passado, mas a gente também tem outros atletas que acabaram de chegar. Até que todos esses fatores, essas frentes se unam e elas consigam entender para qual objetivo, para qual frente nós estamos indo (leva tempo, mas depois) o caminho se torna mais fácil — pontuou Léo Coelho.

— Isso vem acontecendo com o trabalho do Renato Paiva. Ele vem evoluindo a cada jogo. Conseguimos uma vitória muito importante no último jogo contra o Santos, havia aproximadamente 13 anos que a gente não vencia em Santos.