Logo após o confronto, a partir das 17h, você poderá acompanhar a live exclusiva no TikTok do Lance!. Nathan Rossetto será o apresentador; Eliza Ranieri estará nas Laranjeiras para interagir com a torcieda do Flu no local; e Tomer Savoia, no King Abdullah Sports City, também conversará com tricolores para analisar a partida. A programação será a mesma até sexta-feira (22), dia da final.