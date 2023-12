Embora muitos torcedores possam estar ansiosos com o hipotético confronto entre Fluminense e Manchester City numa possível final do Mundial de Clubes, Keno prega a cautela. Em entrevista coletiva, concedida nesta segunda-feira, o atacante elogiou o Al Ahly e disse que o elenco tricolor não pode pensar na decisão antes do primeiro jogo.