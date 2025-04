Mundial de Clubes: Cavani projeta duelo com o Bayern de Munique

O Boca Juniors terá um grande desafio no Mundial de Clubes da Fifa. O clube argentino enfrenta o Bayern de Munique na segunda rodada da fase de grupos. As equipes do Grupo C da competição se enfrentam em Miami, no dia 20 de junho.

Cavani, um dos principais nomes do clube argentino, falou à Fifa sobre o duelo com o time alemão. O uruguaio, que atuou por 16 anos na Europa, conhece bem a qualidade do elenco do tradicional clube europeu e acredita em um grande jogo entre as duas equipes.

Cavani é o principal astro do Boca Juniors (Foto: Alejandro Pagni/ AFP)

— Acredito que o jogo contra o Bayern, pela história dos dois clubes, será um grande espetáculo. Acho que será desse jeito e espero que dê tudo certo. Vamos fazer o que for possível para que tudo funcione, para que a equipe possa estar à altura e realmente fazer um grande jogo, porque, contra esses grandes clubes, também é preciso fazer grandes jogos para que as coisas deem certo - disse.

Nos 16 anos em que atuou na Europa, Cavani enfrentou o Bayern quatro vezes e marcou apenas um gol. O uruguaio de 38 anos não tem um retrospecto tão favorável contra o clube alemão, já que saiu vitorioso em uma única partida.

Jogos do Boca Juniors no Mundial de Clubes

Boca Juniors x Benfica

📆 Data e horário: segunda-feira, 16 de junho de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami

Bayern de Munique x Boca Juniors

📆 Data e horário: sexta-feira, 20 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami

Auckland City x Boca Juniors

📆 Data e horário: terça-feira, 24 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Geodis Park, em Nashville