Bernardo Silva, craque do Manchester City, quer enfrentar o Fluminense na final do Mundial de Clubes. Na entrevista coletiva concedida na véspera da semifinal, o meia português elogiou o futebol brasileiro e afirmou que sonha com uma decisão contra o Tricolor, que encara o Al Ahly nesta segunda.



- Eu vi a final da Libertadores. Há uma conexão especial entre Brasil e Portugal no futebol. Decididamente eu gostaria de disputar a final do Mundial contra o Fluminense porque o futebol brasileiro é especial - declarou o jogador português.



➡️ Fluminense x Al Ahly: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial de Clubes