Quais são os confrontos mais valiosos das oitavas da Champions League? Veja ranking

Veja destaques do levantamento abaixo:



💰 O confronto mais valioso das oitavas será entre RB Leipzig x Real Madrid. A soma do valor de mercado dos dois elencos é de R$ 8,2 bilhões. PSG x Real Sociedad aparece em seguida com valor total de R$ 8,1 bilhões;



💸 Estes confrontos, no entanto, não se caracterizam pelo equilíbrio. Tanto Real Madrid quanto PSG têm elencos pelo menos duas vezes mais caros que os respectivos rivais;



➡️ Quanto cada clube faturou na fase de grupos da Champions League? Veja ranking de premiação



💲 O confronto menos valioso das oitavas será PSV x Borussia Dortmund (R$ 3,7 bilhões);



🤑 O duelo mais desequilibrado será Copenhagen x Manchester City. O elenco do clube inglês vale quase 20 vezes mais que o do time dinamarquês;



⚖️ O jogo mais equilibrado será Inter de Milão x Atlético de Madrid. Apenas R$ 400 milhões separam os elencos em valor de mercado, com ligeira vantagem italiana.