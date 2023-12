Quem é mais rico? Quem gasta mais com salários? Compare as finanças de Fluminense e Al Ahly

Para comparar as finanças dos dois clubes, a reportagem usa os últimos balanços financeiros publicados. O do Fluminense é referente ao ano de 2022, enquanto o do Al Ahly mostra os números da temporada 2022/23.



💰 Em termos de receitas totais, há uma pequena vantagem para o clube da África. Durante o ano fiscal de 2022/23, o Al Ahly faturou R$ 368 milhões, enquanto o Flu registrou um faturamento de R$ 347 milhões na última temporada.



➡️ Fluminense x Al-Ahly: quem tem o elenco mais caro na semi do Mundial?



💲 Ao compararmos as folhas salariais, no entanto, a vantagem é tricolor. Em 2022, o clube brasileiro gastou R$ 219 milhões com remuneração do departamento de futebol profissional (salários, encargos, direitos de imagem, etc). O Al Ahly registrou um gasto de R$ 83 milhões.