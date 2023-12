Fluminense x Al-Ahly: quem tem o elenco mais caro na semi do Mundial?

Elenco do Fluminense vale 3,5 vezes mais



De acordo com análise da Pluri, em parceria com o Lance!, os jogadores do Fluminense inscritos no Mundial estão avaliados em um total de R$ 476 milhões.



O valor é 3,5 vezes superior ao elenco do Al-Ahly, que vale cerca de R$ 135 milhões. Esta diferença, no entanto, não é um problema para os egípcios, que eliminaram o Al-Ittihad (R$ 520 milhões) na segunda fase do torneio.



