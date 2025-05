O Lance! segue na cobertura das equipes que enfrentarão times brasileiros no Mundial de Clubes 2025. Alguns rivais de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras entraram em campo neste final de semana e saíram de campo com placares elásticos.

No grupo A, onde o Palmeiras é o representante dos times brasileiros, o Porto encerrou sua participação no Campeonato Português com uma vitória por 3 a 0 sobre o Nacional. Rodrigo Mora, jovem de 18 anos com multa de 70 milhões de euros, fez um dos gols do jogo.

O Al-Ahly também venceu, por um placar modesto, mas em um jogo emocionante. O time egípcio venceu o National Bank por 2 a 1 com um gol nos acréscimos e se manteve na liderança do campeonato nacional. Na outra ponta dos resultados, o Inter Miami perdeu em casa por 3 a 0 para o Orlando com Messi e Suárez em campo.

Inter Miami de Messi foi derrotado pelo Orlando City jogando em casa (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Pelo Grupo do Botafogo, o PSG venceu o Auxerre de virada na última rodada do Campeonato Francês. Um dos gols da vitória por 3 a 1 foi marcado por Marquinhos. O Atlético de Madrid goleou o Real Betis por 4 a 1 na penúltima rodada do Campeonato Espanhol.

Marquinhos celebra gol do PSG contra o Auxerre (Foto: Rperodução / X)

Pelo grupo do Flamengo, o destaque vai para o Espérance, que venceu o Zarzis por 3 a 1 nas quartas de final da Copa da Tunísia. Yan Sasse, camisa 10 do clube, marcou um dos gols da vitória do clube que chegou a 9 jogos de invencibilidade.

Outro destaque vai para o América do México, que é um possível rival do Rubro-Negro no Grupo D do Mundial de Clubes. O time mexicano venceu o Cruz Azul de virada por 2 a 1 e chegou à final da Liga MX. O América enfrenta o LAFC no dia 31 para decidir quem fica com a vaga do León no grupo do Flamengo.

Entre os representantes do Grupo F, o Borussia Dortmund venceu o Kiel por 3 a 0 e garantiu sua vaga na próxima edição da Champions League. O Mamelodi Sundowns foi mais um adversário do Fluminense que venceu no final de semana por 2 a 0.

Lucas Ribeiro marcou os dois gols da partida, que foi marcado pela festa da torcida na entrega da taça do Campeonato Sul-Africano. O Mamelodi foi octacampeão com quatro rodadas de antecedência.

Veja os resultados das equipes do Mundial de Clubes no fim de semana:

Grupo A - Palmeiras

Porto 3 x 0 Nacional - Campeonato Português

Inter Miami 0 x 3 Orlando City - MLS

Al-Ahly 2 x 1 National Bank - Campeonato Egípcio

Grupo B - Botafogo

PSG 3 x 1 Auxerre - Campeonato Francês

Colorado 1 x 1 Seattle Sounders - MLS

Atlético de Madrid 4 x 1 Real Betis - Campeonato Espanhol

Grupo C

Hoffenheinm 0 x 4 Bayern de Munique - Campeonato Alemão

East Coast Bays 2' x 2 Auckland City - Ligas Regionais da Nova Zelândia

O Boca Juniors entra em campo nesta segunda-feira (19) pelo Campeonato Argentino

Braga 1 x 1 Benfica - Campeonato Português

Grupo D - Flamengo:

Chelsea 1 x 0 Manchester United - Campeonato Inglês

Espérance 3 x 1 Zarzis - Copa da Tunísia

Grupo E:

River Plate entra em campo na terça-feira (20) pelo Campeonato Argentino

Urawa Reds 3 x 2 Tokyo FC - Campeonato Japonês

Monterrey foi eliminado do Campeonato Mexicano e só volta a jogar no Mundial

Inter de Milão 2 x 2 Lazio - Campeonato Italiano

Grupo F - Fluminense:

Borussia Dortmund 3 x 0 Kiel - Campeonato Alemão

Gangwon 1 x 1 Ulsan - Campeonato Sul-Coreano

Mamelodi Sundowns 2 x 0 Magesi - Campeonato Sul-Africano

Grupo G:

Crystal Palace 1 x 0 Manchester City - Final da FA Cup

Juventus 2 x 0 Udinese - Campeonato Italiano

Wydad Casablanca só volta a entrar em campo no Mundial de Clubes

Al-Ain joga nesta segunda-feira (19) pelo Campeonato Emiradense

Grupo H

Sevilla 0 x 2 Real Madrid - Campeonato Espanhol

Al-Fateh 3 x 4 Al-Hilal - Campeonato Saudita

O Pachuca só volta aos gramados no Mundial de Clubes

FC Blau-Weiß Linz 1 x 2 - Rb Salzburg - Campeonato Austríaco