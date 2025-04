O Mundial de Clubes 2025 promete ser uma vitrine de grandes emoções e, para o Boca Juniors, uma nova chance de brilhar em um torneio internacional. Apesar de um início de ano conturbado, com a eliminação precoce na pré-Libertadores para o Allianz Lima, do Peru, o Boca Juniors vai para o Mundial de Clubes 2025 com a determinação de superar as adversidades e ir longe na competição.

Com 18 títulos internacionais em sua história, o Boca Juniors entra no Mundial de Clubes 2025 em busca de recuperar seu prestígio. Um dos principais nomes dessa missão é Edinson Cavani, contratado em 2023. Apesar de vestir a camisa 10 do Boca Juniors desde 2023, o atacante de 38 anos tem sido criticado pelos torcedores do time com uma certa frequência. Em seu primeiro ano na equipe argentina, Cavani foi bastante cobrado pelo desempenho abaixo das expectativas na decisão da Libertadores contra o Fluminense. Em fevereiro, o camisa 10 ficou marcado pelo gol perdido na 2ª fase da Libertadores, que contribuiu para a eliminação do clube argentino da competição. No domingo (31), o uruguaio voltou a irritar os torcedores do Boca Juniors com um pênalti perdido no duelo com o Newell's Old Boys pelo campeonato nacional.

Desde sua chegada, o uruguaio tem mostrado um desempenho oscilante. Na atual temporada, ele disputou nove partidas e marcou dois gols. Já na temporada passada, Cavani foi destaque, com 39 jogos, 20 gols e uma assistência, consolidando-se como uma das peças-chave do elenco.

Cavani é o principal astro do Boca Juniors no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Alejandro Pagni/ AFP)

Em uma entrevista exclusiva à FIFA, o atacante uruguaio falou sobre as expectativas para o torneio, o ambiente nos jogos e a energia da torcida do Boca Juniors.

A experiência de disputar um torneio como o Mundial de Clubes

Para Edinson Cavani, um dos maiores atacantes da sua geração, a disputa do Mundial de Clubes 2025 não é apenas mais um torneio. Apesar de sua vasta experiência no futebol europeu, o jogador destacou a oportunidade de jogar em um clube com tanta história em competições internacionais, como a Copa Intercontinental, e a chance de representar o Boca Juniors em um cenário global.

"A verdade é que é uma nova experiência, mesmo com tudo que tive na minha carreira. A essa altura, viver uma experiência como essa é especial, e ainda mais em um clube que também tem muita tradição nesse tipo de competição", afirmou Cavani, visivelmente empolgado. "Para mim, é uma honra. Vou curtir como se deve, com muito compromisso, muita responsabilidade para colocar o clube no lugar mais alto, como ele já está acostumado no cenário internacional."

O impacto da torcida do Boca no Mundial

O Boca Juniors, conhecido por sua fiel e apaixonada torcida, poderá contar com o apoio de milhares de fãs durante o Mundial de Clubes 2025, especialmente em Miami, onde se espera uma grande presença de torcedores xeneizes. Cavani é unânime ao reconhecer o poder dessa torcida no desempenho da equipe, considerando-a um verdadeiro trunfo.

"Sempre que o Boca tem a possibilidade de levar a sua torcida aos estádios, para nós é um grande empurrão, por essa paixão que os torcedores do Boca transmitem. Isso acontece dentro da Argentina, acontece fora... Levar a nossa torcida sempre nos fez sentir em casa, porque ela realmente transmite uma energia incrível", disse Cavani, referindo-se à força emocional que os torcedores proporcionam. "Vai ser especial pelo tipo de torneio, mas também porque as pessoas vão com um sonho, e com certeza, quando entrarmos em campo, vão nos transmitir essa energia. O ambiente vai ser especial."

O sonho de vestir a camisa do Boca

Apesar de não ser argentino, Cavani confessa que, ao longo de sua carreira, sempre teve um carinho especial pelo Boca Juniors. O desejo de vestir a camisa xeneize surgiu em um momento de sua trajetória, e o jogador revelou que, ao chegar ao clube, não apenas ele, mas sua família também se sentiu parte desse sonho. "Em um momento da minha carreira, comecei a desejar muito poder vestir a camisa do Boca. E, bom, chegou o momento. Hoje estou aqui, aproveitando muito", disse, com a emoção evidente. "Meus filhos são torcedores roxos. Eles gostam de ver [o Boca] na televisão, de ir ao estádio. Estar aqui contagia e transmite isso."

A energia de Miami e a expectativa para o torneio

Com o clima de otimismo em torno da participação do Boca Juniors, o Mundial de Clubes 2025 promete ser uma verdadeira festa para os torcedores, especialmente aqueles que estarão presentes nos jogos nos Estados Unidos. Cavani, com sua visão de experiência e entusiasmo, vê no torneio uma oportunidade de consolidar a equipe de Buenos Aires como uma potência global.

"Temos que curtir — como eu disse antes, com muita responsabilidade e garra. Mas temos, sim, que curtir esses momentos", concluiu Cavani, refletindo sobre o significado de disputar uma competição desse porte. "Vai ser algo inesquecível, uma experiência única."

Com a força de sua torcida e a liderança de Cavani, o Boca Juniors entra no Mundial de Clubes 2025 com a esperança de transformar a energia do público em um trunfo decisivo para conquistar o título e devolver ao clube a grandeza que sempre o acompanhou no cenário internacional.

Confira os jogos do Boca Juniors no Mundial de Clubes 2025

🌏 Boca Juniors (ARG) x Benfica (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo C)

📅 16 de junho, segunda, às 17h (de Brasília)

🏟️ Miami

🌏 Bayern de Munique (ALE) x Boca Juniors

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo C)

📅 20 de junho, sexta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Miami

🌏 Auckland City (NZL) x Boca Juniors (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo C)

📅 26 de junho, terça, às 16h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park