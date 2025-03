A exclusão do Leon do Mundial de Clubes da Fifa segue em pauta no México, país do clube. Nesta sexta-feira, alguns jogadores da equipe participaram de uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto. Os atletas responderam perguntas da imprensa e o treinador da equipe,

Eduardo Berizzo, também participou do evento.

Recém-chegado no clube, James Rodríguez foi o primeiro a falar com os jornalistas na coletiva. O colombiano chegou ao León em janeiro e assumiu a camisa 10 da equipe mexicana. Apesar do pouco tempo no time, se tornou um dos líderes do grupo.

León, de James Rodríguez, está inicialmente fora do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução/ Instagram)

— Estamos esperançosos assim como nossa torcida porque confiamos que a decisão final nos permita disputar o Mundial. A equipe conseguiu (a vaga) em campo e justo destacar e defender este direito — disse.

O Leon garantiu a vaga no Mundial de Clubes por vencer a Champions League da Concacaf em 2023. O clube mexicano derrotou o Los Angeles FC nas duas partidas da final do torneio continental. James Rodríguez manteve o tom crítico ao ser questionado por um repórter que sugeriu que a atual posição da Fifa é injusta para o clube mexicano.

— Acho que é uma injustiça grande. Não só eu, como todos que estão aqui. Acredito que tudo foi conquistado dentro de campo. O clube, assim como todos nós, estamos um pouco abalados com estas coisas — completou.

Andrés Guardado, capitão do León (Foto: Reprodução/X)

Além de James e Berizzo o meia Andrés Guardado esteve presente na entrevista coletiva. O mexicano de 38 anos abandonou a aposentadoria especialmente para defender o León no Mundial de Clubes e reforçou as críticas à Fifa.

Entenda o caso do León

O León recebeu a notícia da exclusão do Mundial de Clubes por meio de um comunicado da Fifa no dia 20 de março. A decisão de entidade máxima do futebol foi tomada com base em uma regra que determina que "nenhuma pessoa física ou jurídica pode controlar, ou exercer influência sobre mais de um clube participante da competição". O Pachuca, que também é um clube mexicano e que participa da competição, é gerido pelo mesmo grupo empresarial.

O Grupo Pachuca, liderado pelo empresário Jesús Martínez Patiño, controla diversos clubes de futebol ao redor do mundo. Recentemente, o presidente do grupo se reuniu com representantes da Fifa para explicar que as equipes são geridas de maneira independente, mas não obteve sucesso em reverter a decisão.

O León recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que irá julgar a decisão da Fifa no dia 23 de abril. Até lá, a vaga que pertencia ao León fica em aberto, mas pode voltar à equipe mexicana.

Enquanto a situação não é resolvida, os jogadores e a torcida prometem continuar as manifestações contra a decisão da Fifa. Neste domingo (30), o León enfrenta o Pumas pelo Campeonato Mexicano e os torcedores se preparam para realizar um protesto nas arquibancadas do estádio do clube