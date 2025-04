Nesta terça-feira, o Palmeiras e sua torcida puderam observar algumas características de um de seus oponentes fase de grupos no Mundial de Clubes. O Al-Ahly entrou em campo pelas quartas de final da Liga dos Campeões da África e derrotou o Al-Hilal Omdurmã por 1 a 0.

Jogadores do Al-Ahly em campo pela Champions da África (Foto: Reprodução/X)

A equipe de Marrocos está no Grupo A do Mundial da Fifa e será a segunda adversária do Palmeiras na fase de grupos. O jogo acontece no dia 19 de junho, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.

Jogando em casa diante do Al-Hilal Omdurmã, o Al-Ahly abriu o placar aos 11 minutos com um belo gol de Mohamed Hany. O lateral-direito, que é bastante ofensivo, aproveitou o rebote do goleiro adversário para marcar o único gol do jogo.

No jogo, a equipe marroquina chegou mais ao ataque e foi mais perigosa. Além disso, sofreu pouco na parte defensiva, com apenas duas finalizações ao alvo do adversário. Na temporada, o Al-Ahly tem 57 gols marcados e 25 sofridos em 33 partidas.

Também nesta terça-feira, Fluminense e Flamengo tiveram uma amostra do que pode acontecer no Mundial de Clubes. Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e o Espérance, da Tunísia, também duelaram pelas quartas de final da Champions League Africana. A equipe sul-africana, que venceu o jogo por 1 a 0 está no Grupo F ao lado do Tricolor Carioca. O clube tunisiano está no Grupo D e enfrenta o Rubro-Negro na estreia do Mundial de Clubes.

Palmeiras invicto contra o adversário no Mundial

O Al-Ahly teve o Palmeiras em seu caminho duas vezes na história e não venceu em nenhuma oportunidade. No último encontro, o clube brasileiro conquistou a vitória na semifinal do Mundial de Clubes de 2022 por 2 a 0 e avançou para a decisão contra o Chelsea.

Palmeiras e Al-Ahly se enfrentaram nos Mundiais de 2021 e 2022 (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

Já a primeira partida entre os dois aconteceu na edição de 2021 e terminou empatada por 0 a 0. O resultado aconteceu na decisão pelo terceiro lugar do Mundial e acabou com a vitória do clube marroquino por 3 a 2 nos pênaltis.

Grupos e adversários de brasileiros no Mundial de Clubes

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)*

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)

A Fifa sorteou os grupos da competição em dezembro de 2024. Os clubes brasileiros terão adversários de países da Europa, da África, América do Norte e Central. Recentemente, o León, que estava no grupo do Flamengo, foi excluído do Mundial pela Fifa, mas o clube mexicano ainda aguarda uma definição do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que acontecerá no dia 23 de abril. Caso a exclusão seja confirmada, outro clube herdará a vaga do León no Grupo D.