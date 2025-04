Enzo Pérez é um dos maiores ídolos recentes do River Plate, e sua presença no elenco do clube argentino continua sendo uma referência de liderança e competência. Aos 39 anos, o meio-campista, que passou por grandes clubes da Europa e conquistou títulos importantes como a Copa Libertadores, está mais motivado do que nunca. Sua missão agora é ajudar o River Plate a brilhar no Mundial de Clubes da FIFA, que vai ser disputado em junho nos Estados Unidos em junho deste ano.

Pérez viveu uma carreira repleta de sucessos, com passagens por Estudiantes de La Plata, Benfica e Valencia, mas foi em 2017, ao retornar ao River Plate, seu clube de coração, que ele se consolidou como um verdadeiro ídolo. Sob a liderança de Marcelo Gallardo, o River conquistou títulos de peso, os triunfos nas Libertadores de 2015 e 2018. Mesmo com a idade avançada, Enzo continua a ser pilar essencial dentro de campo e fora dele.

Desafios e expectativas do Mundial de Clubes 2025

O River Plate conquistou sua vaga no Mundial de Clubes por meio do ranking da Conmebol, o que garantiu ao time uma posição no Grupo E, onde enfrentará o Urawa Red Diamonds (Japão), Monterrey (México) e Internazionale (Itália). O primeiro desafio será contra o time japonês, em 17 de junho, em Seattle, uma partida que promete movimentar o cenário do futebol mundial.

Em entrevista à FIFA, Enzo Pérez compartilhou suas expectativas para a competição, destacando a importância do torneio para a história do clube e seu desejo de conquistar mais um título. "Disputar um Mundial de Clubes dessa magnitude será algo ótimo para as equipes participantes. Será a primeira vez em que 32 equipes jogarão. A expectativa está aumentando, e à medida que vamos nos aproximando, com os dias passando, até o dia em que o clube chegar ao Mundial, ela ainda vai mais aumentar muito mais", comentou o jogador do River.

Enzo Pérez fala da importância de Marcelo Gallardo para o time

Quando questionado sobre o impacto de Marcelo Gallardo em sua carreira e na equipe, Enzo foi enfático: "É verdade que o Marcelo gosta que os jogadores e o time dele tenham uma perfeição, uma identidade de jogo. Desde que o conheci, ele sempre procurou fazer com que cada jogador melhorasse a cada dia. É uma busca, porque ao melhorar tudo, a equipe evolui e joga cada vez melhor, como ele gosta que suas equipes joguem. Ele me fez crescer muito no nível mental. ", disse Pérez, refletindo sobre o trabalho do técnico que voltou a comandar a equipe argentina em 2024, após ficar sete meses treinando o Al-Ittihad da Arábia Saudita.

Enzo Pérez e Marcelo Gallardo durante partida do River Plate (Foto: Reprodução/FIFA)

A Força da Torcida e o Desafio no Exterior

Sobre o confronto contra o Monterrey no icônico Rose Bowl, em Los Angeles, Pérez afirmou que, para ele e seus companheiros, jogar diante de grandes públicos é uma realidade rotineira. "Não quero ser arrogante, mas essa expectativa de jogar com 90 mil pessoas é algo normal para nós, porque temos um estádio com essa capacidade.", afirmou o atleta argentino. O jogador também destacou que a torcida estará presente para apoiar, não importa aonde seja o jogo: Já precisamos jogar em meio de semana, às 17h, às 19h, às 21h30, e nossa torcida sempre nos acompanha.

Objetivo: Vencer e Fazer História

Com mais de 250 jogos com a camisa da equipe argentina, Pérez não esconde suas ambições. Embora o River Plate seja um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial, a mentalidade de vitória nunca sai de seu radar. "Estando no River, é um dia após o outro, mas uma equipe tão grande quanto a nossa precisa ir o mais longe possível, conhecendo e respeitando todos os clubes que teremos pela frente e sabendo que também há clubes de grande importância no Mundial. Assim, à medida que avançarmos na competição, veremos até onde podemos chegar. Sempre que estamos em um clube como esta instituição, o objetivo é vencer e jogar bem.", concluiu.

O River Plate e Enzo Pérez entram no Mundial de Clubes 2025 com a missão de mostrar ao mundo que, mesmo com o passar dos anos, a força da equipe e a paixão de seus jogadores continuam intactas. A torcida do clube de Buenos Aires pode esperar mais uma grande atuação de Enzo, que segue sendo o coração e a alma do time argentino em busca de um título internacional que ficará marcado na história do clube.

Confira os jogos do River Plate no Mundial de Clubes 2025

🌏 River Plate (ARG) x Urawa Reds (JAP)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, terça, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 River Plate (ARG) x Monterrey (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Internazionale (ITA) x River Plate (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field