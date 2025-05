O Mundial de Clubes começa em menos de um mês e duas equipes envolvidas no torneio vão realizar um amistoso para manter o ritmo de jogo até o torneio. O Porto, rival do Palmeiras, e o Wydad Casablanca, de Marrocos, vão se enfrentar no sábado (31) no Estádio Mohammed V, em Casablanca.

continua após a publicidade

Sem compromissos oficiais até o início do Mundial de Clubes, as duas equipes entraram em acordo para realizar a partida. Além de enfrentar o Porto, o Wydad Casablanca também terá o Sevilla como adversário em jogo amistoso que será realizado no dia 27 deste mês.

O Wydad Casablanca anunciou em suas redes sociais que a venda de ingressos para o jogo foi iniciada nesta quinta-feira (22). Durante a manhã, o site do clube acumulava muitos acessos e os torcedores enfrentavam uma fila de espera que superava os 30 minutos de duração.

continua após a publicidade

Pepê, do Porto, fala sobre Mundial de Clubes e jogo contra o Palmeiras

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Temporada de Porto e Wydad Casablanca

O Porto, rival do Palmeiras no Mundial, não teve uma boa temporada. O clube português que está no Grupo A do Mundial de Clubes não conquistou nenhum título e terminou a Liga Portugal na terceira posição, 11 pontos atrás do Sporting, campeão da competição.

Samuel Omorodion lamenta em Porto x Benfica (Foto: Miguel Riopa / AFP)

A classificação final deu a possibilidade do clube português disputar a Liga Europa. Mas, para competir no torneio da Uefa, o Porto precisará passar por duas fases eliminatórias para garantir uma vaga na fase de liga da Europa League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Wydad Casablanca também não foi bem na temporada 2024/25. O clube foi eliminado nas oitavas de final da Taça Marrocos e terminou o Campeonato Marroquino na terceira posição. Com o resultado, não conseguiu uma vaga na Champions League Africana.

Arthur em ação pelo Wydad AC, do Marrocos (Foto: Divulgação)

No Mundial de Clubes, o Porto estreia pelo Grupo A em um duelo contra o Palmeiras. As equipes se enfrentam no dia 15 de junho, às 19h de Brasília. O jogo será disputado no MetLife Stadium, em Nova York.

No Grupo G, o Wydad terá um caminho extremamente difícil para avançar ao mata-mata do Mundial. O clube marroquino estreia encarando o Manchester City no dia 18 de junho. Depois, enfrenta a Juventus e o Al-Ain, dos Emirados Árabes.