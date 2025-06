John pede Botafogo ‘100% focado’ para buscar classificação no Mundial

PASADENA (EUA) - Em meio a cenário favorável no Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa, o Botafogo encara o Atlético de Madrid nesta segunda-feira (23), no Rose Bowl, às 16h (de Brasília), para confirmar a classificação às oitavas de final. Neste domingo, às vésperas da partida, o goleiro John adotou discurso conservador por mais uma atuação segura.

- Depois do jogo com o PSG nós falamos muito sobre humildade no vestiário, de ter bastante humildade, pés no chão. A gente sabe dos nossos objetivos, como estamos na competição. É ter bastante humildade, respeitando cada adversário. Precisamos dar o nosso melhor e isso que importa. Estamos focados, com muita humildade e muito respeito - disse John, em entrevista.

A receita é simples: repetir o nível de atuação apresentado contra a equipe francesa, atual campeã continental e que goleou o Atleti por 4 a 0 na primeira rodada da competição. Equilíbrio é a chave para conquistar a vaga no mata-mata.

- Não passa pela nossa cabeça erro né? Claro que a gente minimiza, claro que a gente não quer que aconteça, mas a gente tem que estar focado 100%, para que isso não possa acontecer na partida, e tentar dar o nosso melhor sempre. Focado 100%, para não haver erros, para não haver nada que possa mudar o ritmo de jogo, mas eu tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor - completou John.

Com seis pontos somados, o Botafogo lidera o Grupo B e joga por um empate para avançar na primeira colocação da chave. A equipe de Renato Paiva ainda pode perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, confirmará a classificação.