PASADENA (EUA) - O Botafogo precisa (apenas) de um empate com o Atlético de Madrid nesta segunda-feira (23) para garantir a classificação e a primeira colocação do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes. Mas o técnico Renato Paiva assegura que o time não vai entrar em campo no Rose Bowl pensando apenas em não perder para os espanhóis.

— Uma coisa que eu vou garantir é que não vamos jogar em cima da vantagem e do resultado. Vamos olhar a partida como sempre olhamos: quando não temos a bola, defender bem, e como vamos defender é outra coisa. Quando tivermos a bola, vamos tentar ser o que nós somos, tentar propor, tentar manejar a partida, tentar controlar a bola e o adversário — disse Renato Paiva neste domingo (22), em entrevista coletiva concedida no palco do jogo.

— O adversário também tem suas armas tácticas e estratégicas. O Atlético de Madrid hoje é uma das equipes, para mim, mais intensas a nível físico e a nível táctico em suas ações do mundo. Amanhã (segunda), quando tiver que ir buscar um resultado de três gols, imagine como vão sair os jogadores do Atlético de Madrid — ponderou o técnico do Botafogo.

Renato Paiva disse que o Botafogo está “muito consciente” da dificuldade do jogo, que respeita muito o Atlético de Madrid e o técnico Diego Simeone — Paiva teve o técnico argentino como um de seus mentores durante a formação como técnico —, mas que tem “zero medo” de enfrentar a equipe.

— Como sempre digo, 100% de respeito, mas zero medo, e a competir e a jogar. Isso é o mais importante. Nossa vitória será sempre ser igual a nós mesmos, trabalhar o que trabalhamos e ser muito competentes, como fomos em todos os momentos da partida com o PSG.

Paiva espera desafio diferente para o Botafogo diante do Atlético de Madrid

O técnico do Botafogo disse que espera uma partida diferente daquele de quinta-feira, quando o Botafogo bateu o Paris Saint-Germain por 1 a 0, também no Rose Bowl.

— São equipes diferentes, e isso nos levará para um tipo de partida também diferente do PSG. São claramente duas equipes diferentes. Têm algumas dinâmicas idênticas, como a saída a três, a construção a três quando um pouco mais alta. Mas, depois, têm uma forma de chegar à área adversária diferente. Isso não há dúvida.

O treinador também não quis dar qualquer indício do time que irá a campo. Existe a possibilidade de David Ricardo iniciar a partida, uma vez que Alexander Barboza está pendurado e poderia ficar de fora de uma eventual partida de oitavas de final.

— Eu gostaria de responder a essa pergunta, mas não vou. Não quero ajudar o meu colega Diego (Simeone). Ele tem que fazer o trabalho dele como eu tenho que fazer o meu — comentou o técnico do Botafogo.