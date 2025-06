PSG x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações

Botafogo e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, em Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa. A partida terá transmissão do Disney+ por streaming e da TV Globo. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via CazéTV, sem custo adicional para os assinantes.

Técnico dá bastidores do único PSG x Botafogo da história: 'Jogaço'

Ambos os times chegam de vitória na estreia. O Glorioso superou o Seattle Sounders pelo placar de 2 a 1, com emoção até o fim, enquanto o atual vencedor da Liga dos Campeões goleou o Atlético Madrid por 4 a 0.

O Alvinegro, do técnico Renato Paiva, terá a difícil missão de parar o melhor futebol apresentado no Velho Continente na última temporada. O português deve ter a mesma base que venceu o Seattle no primeiro compromisso, mas com Cuiabano no lugar de Mastriani. A provável escalação tem: John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Cuiabano e Igor Jesus.

Do outro lado, o PSG, de Luis Enrique, segue sem o astro Ousmane Dembélé após lesão na coxa esquerda. Fica, no entanto, a expectativa pelo retorno de Barcola, desfalque no triunfo sobre o Atlético de Madrid. O provável Paris Saint-Germain tem: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Nevez, Fabián Ruiz e Vitinha; Doué, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos.

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Veja mais sobre PSG x Botafogo:

✅ FICHA TÉCNICA

PSG X BOTAFOGO

2ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: quinta-feira (19/6), às 22h (de Brasília)

📍 Local: Rose Bowl, em Los Angeles (EUA)

🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)

🚩 Assistentes: Michael Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Nevez, Fabián Ruiz e Vitinha; Doué, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John, Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Cuiabano e Igor Jesus.